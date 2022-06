Das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) wurde am 4. Juni 2020 vom Abgeordnetenhaus verabschiedet, am 21. Juni 2020 trat es in Kraft. Es gilt als das erste seiner Art in Deutschland und soll eine Rechtslücke schließen, "die gerade im Bereich des behördlichen Handelns noch besteht", heißt es auf der entsprechenden Internetseite des Senats [berlin.de].



Das LADG deckt mehrere Diskriminierungsmerkmale ab, darunter Rassismus, der soziale Status und chronische Erkrankungen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass ein BVG-Fahrgast auf eine Entschädigung nach dem Antidiskriminierungsgesetz beim Berliner Landgericht klagt. Der schwarze Opernsänger war nach einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" im Oktober 2020 bei einer Kontrolle in der U2 rassistisch angesprochen und geschubst worden. "In keiner Stadt habe ich mich so unsicher gefühlt wie in Berlin", sagte der US-Amerikaner der Zeitung.

Sendung: rbb24 Abendschau, 01.06.2022, 19:30 Uhr