Brennt es in Berliner Gefängnissen, sind dafür meist die Insassen verantwortlich. So sei im vergangenen Jahr für 17 von insgesamt 23 Bränden vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung der Grund gewesen, teilte die Senatsjustizverwaltung auf Anfrage mit, wie die DPA am Samstag berichtete.

2020 sei dies in zwölf von 16 Fällen so gewesen und 2019 wurden laut Justizverwaltung alle 17 Feuer von Insassen ausgelöst. Im laufenden Jahr hat es in den acht Berliner Gefängnissen demnach bislang vier Brände gegeben, zuletzt in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin-Charlottenburg.