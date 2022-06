Der Berliner Senat will mit einer eigenen Verordnung die Zahl freilebender Katzen in Berlin eindämmen und damit auch deren Leidensdruck mindern. Die entsprechende "Katzenschutzverordnung" wurde bereits im vergangenen Jahr beschlossen und gilt ab dem 9. Juni, wie die Umweltverwaltung am Donnerstag mitgeteilt hat.



In Berlin gebe es eine hohe Zahl freilebender, fortpflanzungsfähiger Katzen, die teils in Kolonien zusammenlebten, begründet die Senatsverwaltung diesen Schritt. Diese Streuner seien durch Nahrungsknappheit, Revierkämpfe, Krankheiten und Verletzungen erheblichen Leiden ausgesetzt, was mit den Zielen des Tierschutzes nicht in Einklang zu bringen sei.