Ein Mann ist am späten Freitagabend bei einer Auseinandersetzung in einem Bus in Berlin-Marzahn durch Messerstiche schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher rbb|24 am Samstag sagte, war der bislang Unbekannte gegen 23:40 Uhr stadteinwärts auf der Landsberger Allee in einem Bus der Linie 197 unterwegs.

Zeugen zufolge soll er kurz vor der Haltestelle Brodowiner Ring zwei junge Männer angesprochen haben, die ihm offenbar zu laut waren. Daraufhin kam es zu einem Streit und einer Schlägerei zwischen den Dreien. Einer der beiden Angesprochenen habe dabei ein Messer gezogen und zugestochen. Das Opfer wurde am Oberkörper verletzt.

Die mutmaßlichen Täter stiegen nach Darstellung der Polizei vom Samstag aus und flüchteten zu Fuß Richtung Blumberger Damm. Fahrgäste versorgten den Schwerverletzten im Bus, bis Rettungssanitäter eintrafen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste.