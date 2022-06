Sybille Thorben Berlin Donnerstag, 23.06.2022 | 11:39 Uhr

Wer möchte denn schon gern den vielen verlotterten Ignoranten ihren Müll hinterhertragen? Eintritt in Parks nehmen (1€ pro Person) und 10€ Pfand für Leute mit Picknickabsichten. Wer den Müll wieder mitnimmt und ihn am Ausgang entsorgt oder eben vorweisen kann, dass er in seinen Behältnissen mindestens einen Teil seines Mülls wieder mitnimmt, kriegt seine 10€ zurück. Geht doch beim Festival auch so mehr oder weniger. Zumindest sollte sich eine merkliche Besserung einstellen. Und wer sich unangemessen verhält, darf gleich mal einen Monat lang unentgeltlich Sonntag früh um 6 zum Saubermachen antreten.

Und bevor alle aufschreien: auch Kinder am Spielplatz machen Müll.

Wäre zumindest mal für die ganz großen Parks (Tiergarten, F‘hain, Hasenheide) ein zu überdenkendes Konzept, nicht?



Es fehlt nämlich teilweise nicht an Personal, sondern an Anstand. Bei manchen wird der durch Gebühren wenigstens so halbwegs aktiviert. Traurig, aber wahr.