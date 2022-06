Die Berliner Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung 33 Kilogramm Heroin aufgefunden. Wie sie gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wurden die Drogen am Vortag in einer Wohnung in Alt-Treptow festgestellt. Demnach seien außerdem 150 Gramm Kokain sowie sechs scharfe Schusswaffen entdeckt worden.

In der Wohnung sei ein 33 Jahre alter Mann aufgefunden worden, der sich illegal in Berlin aufhalte, hieß es. Die Durchsuchung fand im Rahmen von Ermittlungen statt, die die Berliner Staatsanwaltschaft führt. Das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) war an dem Einsatz beteiligt. Gegen den Verdächtigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Auf dem Schwarzmarkt hätten die Drogen einen Wert von mehreren Millionen Euro, hieß es.