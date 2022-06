Mehrere Hundert Feiernde in Berliner Parks haben in der Nacht zum Samstag Polizeieinsätze ausgelöst. Nach einer gefährlichen Körperverletzung sei der James-Simon-Park in Mitte geräumt worden, berichtete ein Polizeisprecher. Etwa 800 Menschen hätten dort zuvor gefeiert. Nach dem Angriff gegen 23.30 Uhr auf einen 20-Jährigen sei die Stimmung sehr angespannt gewesen. "Zur Verhinderung einer weiteren Eskalation wurde die Parkanlage komplett geräumt", erklärte der Sprecher.