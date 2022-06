Nur ein Viertel der Behördengänge können in Berlin online erledigt werden. Noch immer werden Aktenwagen über Flure geschoben. Nun will Innensenatorin Spranger mehr Zug in die Digitalisierung bringen.

Der größte Fall von Diebstahl ist seit längerem bekannt: 2016 wurden im Bürgeramt Wedding knapp 50 Stempel und Kinderreisepässe, vorläufige Personalausweise und Anwohnervignetten gestohlen. Die Polizei ermittelte lange, fand einen Verdächtigen und übergab die Sache 2021 an die Staatsanwaltschaft.

In anderen Bezirken gab es auch Einbrüche in Schulen mit Diebstählen. In Steglitz-Zehlendorf gab es sogar einen Einbruch, bei dem ein Tresor gestohlen wurde. Täter und Siegel seien aber nicht gefunden worden.

Viele Stempel verschwanden einfach - oder wie es in den Angaben der Bezirke hieß: Die Dienstsiegel seien "in Verlust geraten". Pankow teilte dazu etwa mit: "In vier Fällen war das Dienstsiegel nach Langzeiterkrankung oder Tod der Dienstkraft nicht auffindbar, in einem Fall betrifft es einen unbestätigten Diebstahlsverdacht."