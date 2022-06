Bedeutung auch für Brandenburg - BGH entscheidet über antijüdische Skulptur an Wittenberger Stadtkirche

Mo 13.06.22 | 06:13 Uhr

Bild: dpa/Hendrik Schmidt

Am Dienstag entscheidet der Bundesgerichtshof darüber, ob das mittelalterliche Sandsteinrelief "Judensau" in Wittenberg entfernt werden muss. Das Urteil ist von Bedeutung für Brandenburg: Auch hier gibt es ähnliche Schmähplastiken.

An der Fassade der Wittenberger Stadtkirche St. Marien prangt in etwa vier Metern Höhe ein mittelalterliches Sandsteinrelief: Es zeigt eine als Rabbiner karikierte Figur, die den Schwanz eines Schweins anhebt und das im Judentum als unrein geltende Tier von hinten betrachtet. Zwei weitere als Juden gezeigte Figuren saugen an den Zitzen. Eine vierte Figur hält Ferkel von der Muttersau fern. Die dargestellte "Judensau" war im Hochmittelalter ein häufig benutztes Bildmotiv der antijudaistischen christlichen Kunst, um Juden zu verhöhnen und zu demütigen.

Am Dienstag entscheidet nun der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe darüber, ob die antijüdische Skulptur aus dem 13. Jahrhundert von der Fassade der evangelischen Stadtkirche entfernt werden muss. 2020 hatte das Oberlandesgericht Naumburg die Klage von Michael Düllmann abgewiesen. Der jüdische Kläger kämpft seit 2018 gerichtlich für die Entfernung der Schmähskulptur, weil er sie als Beleidigung empfindet.

Stadtkirche Wittenberg | Bild: dpa/Hendrik Schmidt

Auch in Brandenburg gibt es antijüdische Schmähplastiken

Der Streit in der Lutherstadt von Sachsen-Anhalt hat grundsätzliche Bedeutung. In Europa gibt es geschätzte 50 weitere ähnliche Darstellungen einer sogenannten Judensau an Kirchen, alleine in Deutschland sind es über 30. Auch in der Maria-Magdalenen-Kirche im brandenburgischen Eberswalde oder im Säulenkapitell im Kreuzgang des früheren Klosters im Brandenburger Dom (Brandenburg an der Havel) finden sich ähnliche Schmähplastiken.



Innerhalb der Kirche wird in letzter Zeit wieder stärker debattiert, wie die christliche Kirche mit ihrem antijudaistischen Erbe umgehen soll. Das evangelische Domstift Brandenburg lässt etwa die Geschichte dieser ältesten bekannten antijüdischen Schmähplastik erforschen, um die Darstellung künftig mit Erläuterungen stärker im historischen Kontext zu zeigen.

"In Stein gemeißelten Antisemitismus"

Im prominenten Fall der Wittenberger Stadtkirche nannte der Vorsitzende Richter des VI. Zivilsenats des BGH, Stephan Seiters, die Darstellung bei der Verhandlung Ende Mai in Karlsruhe "in Stein gemeißelten Antisemitismus". Michael Düllmann sei unmittelbar in seinen Rechten betroffen, weil nach der Schoah alle in Deutschland lebenden Juden besonderen Schutz genössen. Um die Distanzierung von der Aussage "Judensau" zu betonen, hatte die Wittenberger Kirchengemeinde 1988 unter dem Relief eine bronzene Bodenplatte eingelassen mit der Inschrift: "Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Schem Ha Mphoras, den die Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in 6 Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen." Die ersten beiden Gerichtsinstanzen beurteilten dies als hinreichende Distanzierung und bestätigten damit die Auffassung der Kirchengemeinde. Die Skulptur solle Gedenken und Erinnerung möglich machen, so der Wittenberger Pfarrer Matthias Keilholz. Es gäbe Pläne, um die Erläuterungen am Gedenkort noch klarer zu machen, ergänzte der Vorsitzende der Kirchengemeinde, Jörg Bielig.

Wurde das Ensemble nun ein "Mahnmal"?

Der Kläger Düllmann argumentiert hingegen, die Kirchen müssten sich der Mitverantwortung für die Judenverfolgung stellen und die Skulptur entfernen. Andernfalls "wirkt der kirchliche Antijudaismus weiter". Der BGH muss nun klären, ob sie sich die Kirchengemeinde ausreichend von der antisemitischen Aussage distanziert hat und ob das Ensemble vor Ort durch die Informationstexte "zu einem Mahnmal umgewandelt wurde". "Wir müssen aber auch entscheiden, ob eine Beleidigung eine Beleidigung bleibt, egal in welchem neuen Kontext sie gesetzt wird", so der BGH-Vorsitzende Stephan Seiters. Im Falle einer Niederlage vor dem BGH will sich der Kläger ans Bundesverfassungsgericht oder an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wenden.