In Nord- und Mitteleuropa gehört Deutschland neben Frankreich, Spanien und Italien zu den Ländern, die seit 1980 am stärksten von Wetter- und klimabedingten Extremereignissen betroffen sind. Experten erwarten im Zuge des Klimawandels eine weitere Zunahme an Häufigkeit und Intensität an solchen Ereignissen, besonders in den Bereichen Starkregen, Hochwasser und Dürreperioden. Brandenburg gehört dabei zu den Gebieten mit dem höchsten Dürrerisiko in Deutschland.

Satellitenaufnahmen dokumentieren eine deutliche Veränderung der Landschaft in Brandenburg durch den Klimawandel. Schon jetzt gleiche die Vegetation einer Wüste, sagt der Biologe Maik Veste von der BTU in Cottbus im rbb-Interview.

Auch wenn das Jahr 2021 mehr Niederschlag brachte, so sinkt der Grundwasserspiegel in einigen Regionen Brandenburgs weiter. Irina Engelhardt ist Leiterin der Abteilung für Hydrogeologie an der TU Berlin. Sie forscht seit langem zu den Themen Klimaveränderungen, Wasserbedarf und deren Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Sie sagt: "Auch wenn das Jahr 2021 mehr Niederschläge brachte, ist die Situation unverändert angespannt. Es gibt auch Standorte mit guten Nachrichten, wo der Grundwasserleiter es geschafft hat, das Wasser aus Jahren mit höheren Niederschlägen auch für längere Zeit zu speichern, aber allgemein hat sich die Situation nicht verbessert. Besonders in Gebieten mit schlecht durchlässigen Böden fallen die Grundwasserspiegel in den letzten 20 Jahren kontinuierlich."

Im Bereich der Grundmoränen, die die Gletscher der letzten Eiszeiten zurückgelassen haben, finden sich tonig-schluffige Böden, auf denen das Regenwasser schwer versickern kann. Wenn es dann zu starken Niederschlägen innerhalb weniger Stunden kommt, läuft das Wasser nur an der Oberfläche ab. Auch die Versiegelung des Bodens durch Wohn- und Industriegebiete und die großen Nadelwaldbestände sind auf Grund hoher Transpirationsraten nicht förderlich für die Versickerung der Niederschläge. Der Einfluss des Klimawandels auf den Grundwasserspiegel sind vor allem steigende Temperaturen, nicht so sehr die nachlassenden Niederschläge. Sie sorgen für stärkere Verdunstung und führen dazu, dass weniger Wasser versickern kann.

In Brandenburg wird zu wenig Grundwasser neugebildet, in Deutschland ist nur in Sachsen-Anhalt die Situation schlechter. Die Ursache ist nicht nur der geringe Niederschlag. Es fehlt auch an natürlichen Wasserspeichern, die schnell große Mengen aufnehmen können. Dafür braucht es durchlässige Böden, in denen der Niederschlag schnell versickern kann und vor Verdunstung geschützt ist. Diese gibt es in Brandenburg nur im Bereich der Urstromtäler, die durch eiszeitliches Schmelzwasser gebildet wurden.

Etwa jeder dritte Waldbrand, der in Deutschland registriert wird, lodert in Brandenburg. In diesem Jahr brannte es schon fast 120 Mal. Warum die Region europaweit zu den gefährdetsten gehört, erklärt der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase.

"Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist vergleichbar mit der in Südeuropa"

Besonders problematisch ist der schnelle Wechsel zwischen Perioden ohne Niederschlag und Starkregenereignissen. Da der Boden das Wasser in so kurzer Zeit nicht aufnehmen kann, fließt es in die Gewässer ab und kann das Grundwasser nicht auffüllen. Nötig wären oberirdische Zwischenspeicher, um den Starkregen später dann in das Grundwasser einzuspeisen. In den Mittelmeeranrainerstaaten sind solche Speicher traditionell weit verbreitet. In Deutschland stehen dem vor allem wasserrechtliche Probleme und Naturschutzbedenken entgegen. Das direkte Einspeisen von fremdem Wasser direkt in den Grundwasserleiter ist im Prinzip untersagt.

Irina Engelhardt plädiert auch dafür, über das Einspeisen von gereinigtem Abwasser an geeigneten Stellen nachzudenken, um es dann für die Landwirtschaft zu nutzen. In Israel und Spanien wird so etwas schon seit längerem praktiziert. In Israel beispielsweise wird 90 Prozent des Abwassers recycelt und für die Landwirtschaft wiederverwendet. Dafür müssten die Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden, die Arzneimittel und Chemikalien aus dem Abwasser filtert. Auch eine ständige Überwachung wäre nötig.