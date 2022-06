Eine Frau ist am Mittwochmorgen in Hennigsdorf (Kreis Oberhavel) offenbar von einem Fahrzeug mitgeschleift und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag sie kurze Zeit später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.

Eine Passantin habe die Schwerverletzte gegen 9 Uhr an einer Bushaltestelle in der Fontanestraße auf der Fahrbahn liegend gefunden und Hilfe gerufen, hieß es.