Am Wochenende erhebliche Einschränkung im Norden Berlins

Die Deutsche Bahn erneuert zwischen den Bahnhöfen Karow und Bernau weitere Brücken und führt in Birkenwerder Bauarbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik durch. + + + Die Einschränkungen im Einzelnen: + + + RE5 am 18./19. Juni, jeweils von 7.30 Uhr bis 20 Uhr .. Kein Zugverkehr zwischen Berlin Gesundbrunnen und Oranienburg, ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Entfall der Zusatzzüge Die Linie S1 ist ebenfalls von Baumaßnahmen betroffen und fährt nicht zwischen Birkenwerder und Oranienburg (Ersatz mit Bussen). .. Auch am Wochenende (18./19. Juni) fahren die Ausflugszüge von und nach Rostock nicht. Ab dem folgenden Wochenende (25./26. Juni) sind auf den Strecken nach Rostock und Stralsund wieder alle Züge für die Fahrgäste im Einsatz. Zusätzlich fährt bereits ab Sonntag, 12. Juni, ein Ausflugszug der ODEG jeweils an den Sommerwochenenden morgens von Berlin nach Stralsund und nachmittags zurück.