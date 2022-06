Waldbrände in Brandenburg

So 19.06.22 | 20:40 Uhr

Trockenheit und Hitze, dazu aufbrausende Winde. Am Sonntag mussten mehrere Ortschaften in Brandenburg wegen Waldbränden evakuiert werden. Laut Ministerpräsident Woidke ist die Lage gefährlicher als im letzten großen Waldbrandjahr.

Das treffe insbesondere auf einen Waldbrand zu, der am Sonntag bei Beelitz ausgebrochen war . "Es ist nicht nur ein Kronenbrand, es ist auch ein Vollbrand, das heißt, die Bäume brennen von oben bis unten", sagte Woidke rbb24 Brandenburg aktuell. "Wenn es so wie jetzt windig ist, kann sich der Brand mit unglaublicher Geschwindigkeit weiter ausbreiten. Das macht uns allen große Sorgen."

Anhaltende Trockenheit, Sommerhitze, starke Winde: Laut Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist die aktuelle Lage in den Waldbrandgebieten angespannter als während des letzten großen Waldbrandjahres. "Die Situation ist eindeutig gefährlicher und dynamischer als sie 2018 war", sagte er am Sonntag dem rbb.

Woidke sagte weiter, dass "auch Kräfte aus Nachbarbundesländern schon im Einsatz sind". Vor Ort seien Kräfte aus Sachsen-Anhalt, Berlin und der Bundeswehr. "Wir werden - auch wenn sich die Situation nicht stabilisiert in den nächsten Stunden - auch wenn der langersehnte Regen kommt - weitere Kräfte brauchen", betonte Woidke. "Ich habe ganz große Sorgen, weil wir schon 600 Menschen evakuiert haben und momentan nicht ausschließen können, dass es in der Region Beelitz zu weiteren Evakierungen kommen muss", sagte er dem rbb.

Seit Freitagmittag steht ein Wald in der Nähe von Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) in Flammen. Zeitweise konnte sich das Feuer auf einer Fläche von etwa 200 Hektarn ausbreiten. Das betroffene Gebiet ist munitionsbelastet, die Einsatzkräfte müssen Abstand halten. Vereinzeolt kam es in den vergangenen Tagen zu Detonationen. Drei Ortsteile von Treuenbrietzen wurden evakuiert.



Am Sonntag brach in der Nähe von Beelitz ein weiterer Großbrand aus. Allein am Samstag meldeten die Brandenburger Feuerwehren zwölf größere Waldbrände.