Brandenburger Feuerwehren kämpfen am Samstagnachmittag mit fünf Großbränden im Land. Wie die Regionalleitstelle Brandenburg dem rbb mitteilte ist in der Nähe des eingedämmten Waldbrandes in Treuenbriezen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ein weiterer Waldbrand ausgebrochen. Betroffen sei der Gemeindeteil Lüdendorf .

Die erste Hitzewelle des Jahres könnte am Samstagnachmittag die Temperaturen im Süden Brandenburgs und in Berlin auf 35 Grad klettern lassen. Der Wetterdienst hat jetzt eine amtliche Warnung herausgegeben. rbb24 Spezial um 20:15 Uhr: "Hitze und Trockenheit in Berlin und Brandenburg"

Wie der Waldbrandschutzbeauftragter des Landes Brandenburg, Raimund Engel, dem rbb mitteilte, war am Samstagnachmittag keiner der Brände außer Kontrolle. Die Lage sei aber angesichts der Hitze angespannt.

"Die Situation ist eine relativ gefährliche, denn die Temperaturen sind so hoch, dass es überall brennen kann. Da reicht halt der kleinste Funk", sagte er. Weggeworfene Zigarettenkippen, defekte Feuerzeuge, Unachtsamkeit beim Handwerken: "Einfach alles kann in dieser Situation dazu führen, das sehr schnell ein Vegetationsbrand auf freier Fläche entstehen kann, der dann auf den Wald übergreifen kann", so Engel.

Die Gefahr von Waldbränden ist am Wochenende in Brandenburg wegen der andauernden Trockenheit sehr groß. Am Samstagmorgen galt nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz [mluk.brandenburg.de] in allen Landkreisen die höchste der fünf Warnstufen. Auch für die Städte Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel wurde die Stufe fünf ausgerufen.