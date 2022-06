Für einen Blitzeinbruch mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Chemnitz im April sind laut Polizei vermutlich Täter aus Berlin-Neukölln verantwortlich. Die Ermittlungen der Polizei in Sachsen führten in die Hauptstadt, twitterte die Berliner Polizei am Dienstag. "Der Kauf des Tatfahrzeugs, der Diebstahl der Kennzeichen und auch die Aktivierung der genutzten Mobiltelefone erfolgten wohl im März/April 22 in Neukölln." Die Polizei in Sachsen veröffentlichte bereits am Montag einen Fahndungsaufruf mit Videoaufnahmen und Bildern von dem Einbruch und der Flucht der vier maskierten Täter.