Forderung nach subventionierten PCR-Tests - Club-Gipfel in Berlin berät über Corona-Strategien für den Herbst

Do 02.06.22 | 19:22 Uhr | Von Hendrik Schröder

Bild: imago images

Zurzeit spielt Corona nur noch eine kleine Rolle - aber: Was wird im Herbst sein? Club-Betreiber in Berlin und Brandenburg machen sich große Sorgen über erneute Schließungen. Am Donnerstag berieten sie gemeinsam mit Politik und Wissenschaft über mögliche Strategien. Von Hendrik Schröder

Pamela Schobeß, Betreiberin des Gretchen Clubs und Vorsitzende der Berlin Clubcommission, bringt die Gefühlslage der Clubbetreibenden auf den Punkt: "Wir denken jeden Tag an den Herbst und was aus uns werden soll, wenn die Inzidenzen wieder steigen", sagt sie. Wie eine graue Wolke schwebe das ständig über ihr. "Für uns ist es existenziell wichtig, dass wir nicht noch mal schließen", so Schobeß. "Unabhängig von den Hilfen überleben wir das in dieser Branche einfach nicht.“ Zu viele Mitarbeitende hätten sich in den letzten zwei Jahren umorientiert und sich andere Jobs gesucht, schildert sie am Donnerstag. Es fehle jetzt schon an Technikerinnen, Barpersonal, Bookern.



Am Donnerstag hatte sich die Branche zu einem Club-Gipfel im Kreuzberger "Ritter Butzke" getroffen, um mit Betreibern, Wissenschaft und Politik nach Strategien zu suchen.

Strategie nicht erst im Herbst

Das vorherrschende Gefühl der Club-Betreiber ist, dass sich derzeit fast niemand in der Politik Gedanken darüber macht, wie es im Herbst weitergehen soll, falls neue Varianten die Corona-Zahlen wieder hochtreiben. Dabei brauche es aber jetzt schon Strategien, Pläne und Überlegungen, wie man Clubs und andere Kultureinrichtungen auch in der kalten Jahreszeit offen halten kann, so die Forderung. Und die heißt in den Augen von Pamela Schobeß: Massive Aufrüstung der PCR-Testkapazitäten: "Die PCR-Test-Strategie ist eine Möglichkeit, eine sichere Kohorte im Club zu schaffen. Also man kann dadurch sicherstellen, dass man sich im Club nicht ansteckt, obwohl man sich so nah ist, weil man einfach ausschließen kann, dass infizierte Personen in den Club kommen." Mit einer PCR-Testreihe in verschiedenen Berliner Clubs im Sommer habe man gute Erfahrungen gemacht, das sei der richtige Weg, meint die Gretchen-Club-Betreiberin.



Eine Argumentation, der sich der Wissenschaftler Felix Rebitschek vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz anschließt: Er hat in zwei Modellstudien Teststrategien für Festivals und Innenraumveranstaltungen untersucht und ist der Ansicht: Wenn richtig getestet wird, könnte man die Clubs auch im Herbst und Winter wahrscheinlich auflassen, denn: "Es ist grundsätzlich umsetzbar, Teststrecken aufzusetzen, die dafür sorgen, dass das Risiko das infizierte Personen in die Veranstaltung kommen, so stark reduziert wird, dass es nicht das Risiko überschreitet, was diese Leute sonst antreffen würden in ihren Alltagssituationen."

Sonderfall Brandenburg

In Berlin, wo in jedem zweiten Späti eine Teststation eingerichtet ist, sei das ja relativ einfach umzusetzen - in Brandenburg brauche es aber noch ganz andere Investitionen, meint Andreas Walz vom Verband für Festivalkultur und Clubs in Brandenburg. In strukturschwachen Gegenden müsse verstärkt auf mobile Labore gesetzt werden, die tageweise vor oder sogar in den Clubs stehen. Das gehe aber auf keinen Fall ohne Hilfe vom Staat, sondern nur über Förderungen. "Wenn es wirtschaftlich gehen würde, dann wären die mobilen Labore schon da", meint Walz. Ein weiteres Problem sind die sowohl in Berlin als auch in Brandenburg derzeit hohen Kosten für PCR-Tests von bis zu 80 Euro. Das würde natürlich niemand für nur einmal Ausgehen bezahlen, sagen die Clubbetreiber. Aber man habe schon mit verschiedenen Laboren gesprochen, ein PCR-Test koste eigentlich nur 15 Euro, der Rest sei Marge der Anbieter.

Geld für subventionierte PCR-Tests?

Warum also nicht die Tests massenhaft subventionieren, sagt Caren Lay, Clubpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag? Das käme am Ende billiger als alle anderen Maßnahmen, ist die Politikerin überzeugt: "Also ich glaube, dass die öffentlichen Investitionen in möglichst günstige PCR-Tests deutlich geringer wären, als nachher mit großen Ausgleichsmodellen wieder Milliarden auszugeben, um die Ausfälle zu kompensieren."



Von den Club-Betreibern über Wissenschaftler bis zur Politikerin, sind sich auf dem Club-Gipfel alle einig: Mit einer guten Teststrategie könnten im Herbst erneute Schließungen von Kultureinrichtungen verhindert werden. Man müsse nur das Geld dafür in die Hand nehmen und sich jetzt darum kümmern. Nicht erst, wenn die Lage wieder dramatisch wird.

