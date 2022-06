Das private Unternehmen Flixtrain ist Teil von Flix. Dieses hatte mit Fernbussen erst vor wenigen Jahren sein Geschäft aufgenommen. Seit 2013 ist Flix in über 30 Länder expandiert, auch nach Nord- und Südamerika. In den USA hat das Unternehmen erst im vergangenen Jahr die Traditionsmarke Greyhound übernommen.

Doch in Europa, wo Flixbus nach eigenen Angaben das größte Fernbusnetz des Kontinents aufgebaut hat, ist für Flix weiteres Wachstum schwierig. Schließlich beherrscht das Unternehmen vielerorts bereits den Markt. So wie in Deutschland, wo Flixbus 2018 rund 95 Prozent Marktanteil hatte, wie eine Auswertung des IGES-Instituts zeigt. Neuere Zahlen gibt es keine.



Für Wachstum in Europa setzt Flix deshalb auf die Schiene. Seit 2018 fahren grüne Züge für das Unternehmen im Fernverkehr. Damals ging der private Anbieter Locomore pleite, das neue Bahnunternehmen Flixtrain hat die Strecke Stuttgart-Berlin übernommen und das Streckennetz dann Zug um Zug ausgebaut. Selbst im europäischen Ausland gibt es Verbindungen.

"Definitiv sehen wir Flixtrain als europäischen Player." Seit vergangenem Jahr sei man in Schweden unterwegs. "Wir starten jetzt auch unsere ersten Verbindungen ein Stück weit zumindest über die Grenze. Also Berlin-Basel startet in drei Wochen. Und wir wollen einfach das Netz so gestalten, wie wir auch den Kundenbedarf beziehungsweise die Nachfrage sehen. Und das beinhaltet natürlich auch grenzüberschreitende Verkehre."