Der Flugverkehr wird in diesem Jahr chaotisch, daran gibt es keinen Zweifel mehr. Große Airlines streichen Flüge, weil Personal fehlt. Schon im Juni fallen viele Verbindungen aus. Urlauber:innen haben aber Rechte auf Ersatz - in Flügen oder Geld.

Zahlreiche Menschen in Berlin und Brandenburg sorgen sich, dass in diesem Jahr ihre Urlaubsreise stressig und chaotisch werden könnte - denn sie möchten fliegen. In den vergangenen Tagen haben mehrere Fluganbieter angekündigt, mitten in der Hauptreisezeit Flugverbindungen am BER zu streichen. Am Freitag wurde bekannt, dass im Juni, Juli und August rund 1.000 Flüge von Easyjet wegfallen sollen . Auch die Lufthansa bestätigte bereits Ende der vergangenen Woche gegenüber der DPA, dass für den Juli insgesamt 900 Flüge von Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings innerhalb Deutschlands und Europas aus dem System genommen wurden. Dabei ging es vor allem um Flüge von den Drehkreuzen in Frankfurt und München. Die Lufthansa Tochter Swiss soll einem Bericht der DPA und der Schweizer Zeitung "Blick" zufolge mehrere Flüge nach Deutschland gestrichen haben, hier geht es unter anderem um Verbindungen von Zürich nach Berlin.

Das Kabinenpersonal von Easyjet am BER hatte am Freitagmorgen fünf Stunden gestreikt. 22 Flüge sind deshalb ausgefallen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen, die ins Stocken geraten sind.

Sollte die Airline keinen geeigneten Alternativflug anbieten, dürften Kund:innen auch selbst auf die Suche nach einem geeigneten Angebot gehen . Und das "nicht nur bei der Fluggesellschaft, bei der ich gebucht habe, sondern notfalls auch bei einer dritten Fluggesellschaft", sagt Karimi. Wenn also jemand mit Airline 1 von Berlin nach Nizza fliegen wollte, der Flug aber gestrichen wird und am gleichen Tag Airline 2 nach Nizza fliegt, dann dürften Kundinnen und Kunden unter Umständen darauf ausweichen. Wichtig ist dabei nur: Die ursprügnliche Airline sollte zunächst die Möglichkeit haben, Ihnen selbst ein Angebot auf einem ihrer Flieger zu unterbreiten (das kann auch am Folgetag sein) und ihr Ersatzflug muss die "frühstmöglichste und günstigste" Alternative sein, sagt Verbraucherschutzanwalt Karimi. Das kann durchaus ein 400-Euro Flug als Ersatz für einen 60-Euro Flug sein, aber nur wenn dies die beste Alternative ist. Kund:innen dürfen sich nicht in die Business Class upgraden, wenn sie vorher Economy gebucht hatten. Die Verbraucherzentrale empfiehlt zudem, ihrer ursprünglichen Airline vor dem Umbuchen auf den Flug einer anderen Fluglinie eine Frist zu setzen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Die Fluggesellschaft muss Ihnen einen Ersatzflug anbieten . In den meisten Fällen tut sie das bei einem eigenen Flug, am selben oder nächsten Tag. Die angebotene Umbuch-Option der Fluggesellschaft können Kund:innen dann annehmen, oder ihr Geld zurück verlangen. Das Umbuchen geht in der Regel recht einfach bei den Fluggesellschaften selbst.

Mitten in den Sommerferien reduziert Easyjet sein Flugangebot vom BER. Im Juni, Juli und August sollen täglich zwölf Verbindungen wegfallen - also rund 1.000 Flüge.

Auch Schadenersatz (also die Erstattung entstehender Kosten) könnte möglich sein, Kunden könnten also Kosten beispielsweise für gezahlte, aber wegen des Flugausfalls nicht wahrgenommene Hotelübernachtungen oder Konzert-Karten am Zielort von der Airline zurückverlangen. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale ist das unter Umständen möglich, allerdings besteht eine sogenannte Schadenminderungspflicht. Wenn also beispielsweise am selben Tag wie der ursprüngliche Flug noch ein Ersatzflug geht, der weniger kostet als die Hotelübernachtung, dann müssten sich Kund:innen für diesen Ersatzflug entscheiden, um den zu erstattenden Schaden zu minimieren.

Spannend wird sein, ob die Flugstreichungen eine einmalige Sache bleiben, oder der Markt nachhaltig verkleinert werden muss. Es scheint so, als ob die gesamte europäische Flugbranche derzeit Personalmangel hat. Bereits am Pfingstwochenende hatte es an vielen deutschen Flughäfen, auch am BER, Verspätungen und Flugausfälle gegeben. In einem NDR-Bericht zum Thema begründet eine Verdi-Sprecherin das damit, dass nicht alle Unternehmen in der Branche das Kurzarbeitsgeld während der Corona-Zeit aufgestockt hätten. Die Menschen könnten sich deshalb nach anderen Jobs umgeschaut haben und wären nun erstmal weg.

Sogar Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) äußerte sich bereits zum Thema, allerdings mit einer wenig beruhigenden Botschaft: "Kurzfristige Lösungen wären zwar wünschenswert, sind aber nicht wahrscheinlich", wird Wissing von der "Bild am Sonntag" zitiert. Es droht also ein chaotischer Sommer - in dem Fluggäste sich wohl besser vorsorglich mit ihren Rechten vertraut machen sollten.