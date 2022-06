Der Journalist Hasnain Kazim berichtete bereits aus Indien, Pakistan und der Türkei. Inzwischen lebt er in Wien, von wo aus er sich als Buchautor auf den Umgang mit Hass im Netz konzentriert. Kazim war zu Gast auf der diesjährigen re:publica in Berlin .

Richtig. Später, als "Spiegel"-Journalist, erreichte ich mit meinen Texten viel mehr Menschen, die Zahl der Hass-Nachrichten stieg entsprechend stark an. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da bekam ich 1.000 Hassnachrichten an einem Tag. Die Leute regten sich sogar darüber auf, dass ich über eine Radtour schrieb. Was denn mir einfallen würde, als "Ausländer" für eine deutsche Zeitung zu schreiben, hieß es.

rbb|24: Herr Kazim, hat der Hass im Netz Sie zuerst gefunden oder andersherum? Hasnain Kazim: Der Hass hat mich gefunden, allerdings schon bevor es das Netz gab. Die ersten Briefe erreichten mich noch per Post, da war ich Jugendlicher und hatte mich in einem Schülerartikel in einer Tageszeitung geäußert. In den Briefen standen Aussagen wie: "Du als Ausländer hast hier dein Maul nicht aufzureißen!" und "Geh dahin, wo du herkommst!". Da wurde mir klar: Ich bin bei einem Teil der deutschen Bevölkerung nicht willkommen. Dabei waren Sie ja schon da, von wo sie herkommen: im Alten Land, vor den Toren Hamburgs.

Was genau stört diese Menschen? Ihnen fiel mein muslimisch klingender Name auf. Das hat ausgereicht. Dabei kommen nur meine Eltern aus Pakistan, ich bin in einem Dorf bei Hamburg protestantisch erzogen worden und bin konfessionslos.

Ganz ehrlich: Weil es Spaß macht. Und man muss das auch einmal so klar sagen: Nicht alle, aber viele der Verfasser sind wirkliche Trottel. In der Regel mache ich mir aber die Mühe, herauszufinden, ob da etwas zu retten ist. Ich schreibe entweder humorvoll zurück, spiegele ihnen ihr Klischee-Denken, setze auf Überspitzungen - oder ich werde eben ernst und antworte mit guten Argumenten.

Rassismus und Menschenfeindlichkeit sind in der gesamten Gesellschaft verbreitet . Das zeigt sich auch an den Absendern. Mir schreiben wirtschaftlich abgehängte Menschen genauso wie Juraprofessoren und andere Akademiker. Einige sind frustriert und nutzen mich als Ventil, einige kritisieren meine Meinung, was okay wäre, wenn sie mich nicht beleidigen oder bedrohen würden. Tatsächlich schreiben mir viele Leute in den Abendstunden oder sogar in der Nacht. Ich vermute, sie sind sehr einsam.

Es wird so viel über Hass im Netz gesprochen wie nie zuvor. Dennoch, das Netz quillt über vor Beleidigungen und Morddrohungen. Wie ist das möglich?

Sie gucken sich das ab. Es gibt ja inzwischen genügend Männer und Frauen, die so reden, während sie einflussreiche Positionen bekleiden. Denken wir an Donald Trump, an Bolsonaro, an Marine Le Pen. Trump äußerte sich als US-Präsident auf Twitter so oft derart menschenverachtend, dass sich andere denken, dass sie das nun auch dürfen.



In einem ihrer Bücher schreiben Sie von einer "Internetburka". Was soll das sein?

Viele Deutsche regen sich über die Burka auf. Das kann ich nachvollziehen. Ich halte es für ein merkwürdiges Konzept, dass eine Frau sich vollständig verschleiern müsse. Ich mag das nicht.

Allerdings ist es albern, eine Burka-Debatte in Deutschland zu führen, weil sie hier fast niemand trägt. Dennoch gibt es Menschen, die so eine Debatte hier anstoßen wollen, nur mit der Absicht, den Islam insgesamt zu diskreditieren. Das ärgert mich. Noch mehr ärgert es mich, wenn ausgerechnet diese Leute dann anonym im Internet unterwegs sind. Habt doch wenigstens so viel Rückgrat und kritisiert mit Gesicht und Namen. Das tun die meisten im Netz aber nicht, sie tragen eine Internetburka.