Ab 9. Juni in Berlin

So 05.06.22 | 17:42 Uhr

Katzen dürfen ab dem 9. Juni nur noch kastriert und gechippt in Berlin frei herumlaufen. Aber was ist eigentlich, wenn meine Katze krank ist oder ich die Tierarztkosten für die Maßnahmen nicht bezahlen kann? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Berliner Katzen, die nicht kastriert oder gechippt sind, dürfen ab dem 9. Juni nur noch kontrolliert das Haus oder die Wohnung verlassen, etwa an der Leine oder in einem umzäunten Bereich. Das hat der Berliner Senat im vergangenen Jahr mit der Berliner Katzenschutzverordnung beschlossen.

Die Verordnung betrifft alle Katzen, die in Berlin gehalten werden und fortpflanzungsfähig sind. Der Berliner Senat will mit der Verordnung die Zahl freilebender Katzen in Berlin eindämmen und damit auch deren Leidensdruck mindern.