Den zweiten Tag in Folge haben Aktivisten der Klimaschutz-Initiative "Letzte Generation" am Donnerstagmorgen an mehreren Stellen Ausfahrten der Berliner Stadtautobahn A100 blockiert.

Wie die Initiative mitteilte, sollten diesmal die Ausfahrten Sachsendamm am Kreuz Schöneberg, an der Konstanzer Straße am Abzweig Steglitz sowie an der Detmolder Straße und am Rathenauplatz betroffen sein.

Eine Polizeisprecherin bestätigte dem rbb Blockaden an den Ausfahrten am Sachsendamm, an der Konstanzer Staße und an der Halenseestraße. Dort hätten sich auch wieder Menschen auf der Farhbahn festgeklebt.