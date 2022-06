Im Berliner Westhafen werden im Projekt "A-SWARM" selbststeuernde Schiffe erprobt. Was können die von Elektromotoren angetriebenen kleinen Frachter? Hans Ackermann ist an Bord gegangen.

Nur wenige Minuten dauert der Fußmarsch von der S-Bahn-Station Beusselstraße über die Westhafenstraße bis zum Anleger am anderen Ende des Hafenbeckens. Schon von weitem leuchten dort die beiden Forschungsschiffe gelb in der Sonne. Der Weg führt vorbei an Bergen aus Altmetall-Schrott. Ein riesiger Portalkran verlädt Schiffscontainer, die sich hier im Berliner Westhafen zu Hunderten stapeln.

Gebaut wurden die beiden flachen Schiffe aus Aluminium in einer Werft in Spandau, erzählt der Schiffbauingenieur und Projektleiter Christian Masilge. Er ist Geschäftsführer der Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam, hat dort die sechs Meter langen Lastkähne konstruiert und in der Schlepprinne in Potsdam getestet. Erst danach habe man sie hier im Westhafen zur "Freilanderprobung" mit einem Kran in das Hafenbecken gesetzt.

Der Projektname "A-SWARM" steht in großen Buchstaben auf der Längsseite der beiden Schiffe, eine Abkürzung für "Autonome elektrische Schifffahrt auf Wasserstraßen in Metropolregionen".

An Bord gibt es keine Reling. Am sichersten, meint der Schiffbau-Ingenieur, würden wir bei leichtem Wellengang und langsamer Fahrt im Laderaum stehen. Etwa einen Meter tief, kann dieser Raum mit unterschiedlichen Gütern beladen werden: "Mit unseren Testfahrzeugen können wir eine Ladung von bis zu zwei Tonnen transportieren, Entsorgungsgüter zum Beispiel. Aber wir könnten damit aber auch Post transportieren". Elektrische Postschiffe - vielleicht haben die Forscher ihre Boote deshalb leuchtend gelb gestrichen.

Mit einem Knopfdruck löst Masilge zwei elektromagnetische Halterungen. Nun trennen sich die beiden identischen Schiffe voneinander, eines bleibt am Anleger, das andere bewegt sich langsam von der Kaimauer weg in das Hafenbecken hinein.

Der Kurs des autonomen "Demonstrators", wie Masilge den Prototypen nennt, ist im Bordcomputer abgelegt - der nun geradewegs auf ein mächtiges Hindernis zusteuert, das in einiger Entfernung bedrohlich aus dem Wasser ragt. "Wir fahren jetzt auf den Schwerlastkran der BEHALA zu. Aber der Rechner sucht schon nach einem Ausweichkurs - und Sie merken schon, wir bewegen uns an der Seite daran vorbei."

Das kleine Elektroschiff kann sich mühelos in alle Richtungen bewegen, was aber nicht durch ein herkömmliches Ruder realisiert werden kann. Die Steuerung erfolgt deshalb direkt mit den Antriebsmotoren, die dafür von jeweils einem zweiten Stellmotor um 360-Grad gedreht werden können - wodurch die Schiffe äußerst wendig seien, erklärt Masilge.

Im Vergleich zur autonomen Steuerung von Autos an Land müssten bei vergleichbaren Projekten auf dem Wasser viele weitere Variablen beachtet werden. Auch die Werte für Wind und Strömung müssen erfasst werden, außerdem Lage und Ausrichtung des Bootes. Als erfahrener Schiffsführer beschreibt Masilge natürlich alles mit seemännischen Begriffen: "Wir müssen wissen, in welcher Kursrichtung sich das Boot befindet, welche Krängung und welchen Trimm das Boot momentan hat."

Und nur mit einer solchen zentimetergenauen Steuerung in alle Richtungen lässt sich am Ende auch das Logistik-Konzept des "Schwarms" realisieren. Diesen modernen Transport-Algorithmus hat Tim Holzki an der Berliner TU mitentwickelt. "Ein Schwarm aus acht bis zehn Schiffen fährt kompakt nach Berlin herein und teilt sich an einer bestimmten Stelle in kleinere Einheiten auf. Die Schiffe schwärmen nun in die gesamte Innenstadt aus und legen an den Hubs an", erzählt der Schiffbauingenieur.

An den "Hubs" - besonders konfektionierte Be- und Entladestellen am Wasser - können Güter entnommen werden, danach schwärmen die Schiffe weiter aus, bringen Güter zu anderen Hubs, nehmen auf dem Rückweg Verpackungen und leere Transportboxen mit und kehren am Ende autonom zum Verbund zurück.

All diese Aufgaben werden in komplexen Algorithmen zusammengefaßt, Steuerungsprogramme, mit denen die Schiffe autonom aus dem Westhafen über die verschiedenen Berliner Wasserstraßen - Westhafenkanal, Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal, Spree und Havel - nahezu lautlos durch die Stadt gleiten.