OMG Mittwoch, 01.06.2022 | 07:04 Uhr

Schön geschrieben, ich kam um ein Schmunzeln nicht herum. Aber gleich zwei Typen, die bescheixxen? Weiß nicht, ob die Welt tatsächlich so schlecht ist...

Ich bin wohl der Normalo, fahre weder mehr noch weniger mit der Bahn. Täglich mit den Öffis zur Arbeit und in den Sommerurlaub in diesem Jahr mit Bahn und Fahrrad auf einen Campingplatz. Soll mal abseits von Auto und Flieger eine neue Erfahrung für die Kinder und uns werden, lange vor dem 9EuroDings geplant und gebucht. Geflogen wird im Herbst aber auch noch, wollen es ja nicht übertreiben mit Öko...