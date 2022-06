In Berlin hatte kürzlich der Bericht einer Sängerin für Aufregung gesorgt: Sie sei im Techno-Club Berghain zusammengebrochen, später sei ein Nadelstich festgestellt worden, schrieb sie im Internet. In Frankreich soll es Hunderte Anzeigen wegen des neuartigen sogenannten Needle-Spikings bei der Polizei geben.



Dieses erinnert an Fälle von heimlicher Verabreichung sogenannter K.o.-Tropfen in Getränken, um Opfer auszurauben oder zu vergewaltigen. Derartige Vorfälle ereigneten sich mehrfach in Clubs, Bars oder bei Konzerten, aber auch in Wohnungen.



Vorfälle mit den K.o.-Tropfen in Getränken werden in Berlin durchaus häufiger von Opfern angezeigt. Von 2019 bis 2021 wurden 123 entsprechende Taten gemeldet, so die Polizei. Dabei ging es um Körperverletzungen, Raubtaten sowie Sexualdelikte in Folge der betäubenden Mittel. Mehr als zwei Drittel der Opfer waren Frauen und weibliche Jugendliche. Auch Touristen wurden mit dieser Methode ausgeraubt oder willenlos gemacht.