Waldbrand in Potsdam-Mittelmark - Löscharbeiten bei Treuenbrietzen gehen in den dritten Tag - vorerst keine Evakuierungen

So 19.06.22 | 09:15 Uhr

Bild: DPA/Paul Zinken

In der Nacht hat sich der Brand bei Treuenbrietzen wieder in neue Waldgebiete ausgebreitet, auf 100 Hektar flammt das Feuer immer wieder auf. Die Feuerwehren versuchen, ein Übergreifen hinter die gesperrte Bundesstraße 102 zu verhindern.

Die Löscharbeiten bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) gehen in den dritten Tag. Evakuierungen sind vorerst aber nicht notwendig. Das teilte das Lagenzentrum der Polizei am Sonntagmorgen dem rbb mit. Diese Entscheidung sei in der Nacht wegen des abflauenden Windes getroffen worden, hieß es. Am Samstagabend war für das Gebiet der Katastrophenalarm ausgerufen worden. Der Landkreis hatte mitgeteilt, dass wegen der zunehmenden Rauchentwicklung die Evakuierung des Treuenbrietzener Ortsteils Tiefenbrunnen vorbereitet werde.



Etwa 400 Einsatzkräfte in der Nacht vor Ort

Die vom Waldbrand betroffene Fläche hat sich in der Nacht zum Sonntag aber ausgebreitet. "Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen. Es sind jetzt etwa 100 bis 110 Hektar betroffen. Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Die Stärke der Flammen habe jedoch abgenommen.

Die Bundesstraße 102 markiert demnach eine Grenzlinie, die von der Feuerwehr verteidigt wird. Der Brand habe sich nicht über die gesperrte Straße hinweg ausbreiten können. Sorge bereite den Einsatzkräften die Wettervorhersage für Sonntagnachmittag. "Es könnten Böen und Wind auftreten", erklärte der Sprecher.

Wie der Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Kai-Uwe Schwinzert, dem rbb am Sonntagmorgen sagte, waren in der Nacht etwa 400 Einsatzkräfte vor Ort. Für den Vormittag erwarte er eine leichte Entspannung, da sich der Wind abgeschwächt habe und das Feuer nicht mehr so intensiv angefacht werde, erklärte Schwinzert. Das helfe den Einsatzkräften.

Waldstück ist munitionsbelastet

Der Brand war am Freitagmittag ausgebrochen und hatte sich zwischenzeitlich auf eine Fläche von rund 60 Hektar ausgebreitet. Am Samstag konnten die Flammen zwischenzeitlich zurückgedrängt werden, bevor sie am Abend wieder angefacht wurden und sich der Brand weiter ausbreitete.

Die Löscharbeiten gestalten sich überaus schwierig. Das betroffene Waldstück ist munitionsbelastet und kann von den Feuerwehrleuten nicht sicheren Fußes berteten werden. Bereits am Freitag waren Detonationsgeräusche aus den Flammen heraus zu hören. Feuerwehren aus vier Landkreisen sind im Einsatz. Auch die Bundeswehr beteiligt sich mit einem Transporthubschrauber an der Bekämpfung des Waldbrandes. Die Luftwaffe schrieb auf Twitter von 40.000 Litern Wasser in acht Umläufen. Der Landkreis habe einen Amtshilfeantrag zur Unterstützung bei der Bekämpfung des Waldbrandes gestellt, hieß es weiter. Die Telekom wolle mit einem mobilen Sendemast die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften verbessern, hieß es.

Waldstück brannte bereits 2018 tagelang

In allen Landkreisen in Brandenburg galt am Samstag die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5. In Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming mussten die Feuerwehren zu mehreren Großbränden in Wäldern ausrücken, in Jühnsdorf brannte außerdem eine Kompostieranlage ab. Vielerorts wurden auch kleinere Feuer registriert. 2018 wurden bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen rund 400 Hektar Wald zerstört. Mehrere Tage lang wüteten Flammen in dem Waldstück südwestlich von Berlin. Aufgrund des Großbrandes mussten mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 19.06.2022, 19.30 Uhr