von Yyuri (kein Gender), 33 Jahre, die Hälfte davon in Berlin verbracht

"Die Idee aus Göttingen, weiblich gelesenen Personen das Schwimmen ohne Bikinioberteil in einem Zeitfenster zu erlauben ist gut gemeint, leider aber sehr diskriminierend. Denn an vielen Orten gab es bisher gar kein klares Verbot; es wurde bloß so ausgelegt, weil alle ihre Brüste immer bedeckt hielten. Die Zeitfenster-Erlaubnis ist somit ein Rückschritt und nicht verfassungskonform. Die Sitten sind strenger als die Gesetze in diesem Land.



Ich will meinen Körper nicht verstecken an allen Orten, an denen andere sich frei bewegen dürfen - in Bädern, aber auch in Parks, auf der Straße sowie im Internet. Die nackte weiblich gelesene Brust sollte überall dort erlaubt sein, wo es die männliche auch ist. So wie es jetzt ist, ist es einfach ungerecht.