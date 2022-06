"Rave the Planet" am 9. Juli

Techno-Beats zum zweiten Juli-Wochenende: Das Event "Rave the Planet" soll am Ku'damm starten, erwartet werden mindestens 25.000 Menschen. Dabei ist auch Dr. Motte, der das Event nicht nur als Musikveranstaltung versteht.

Nach fast 20 Jahren kehrt die Loveparade nach Berlin zurück - wenn auch unter neuem Namen. Unter dem Titel "Rave the Planet" planen die Organisatoren um Loveparade-Gründer Dr. Motte eine Wiederbelebung des Techno-Events am zweiten Juli-Wochenende.

Dem rbb sagte Dr. Motte weiter, dass nach der letzten Loveparade in Berlin im Jahr 2003, es inzwischen wieder einen riesigen Bedarf nach elektronischer Tanzmusik gebe. Die Leute würden sich darauf freuen, wieder in Berlin zu feiern. Die Botschaft dabei sei, "jeder ist willkommen". Wenn alle Menschen erkennen würden, dass sie Teil der gleichen Familie auf diesem Planeten seien, dann werde als Vision irgendwann Weltfrieden eintreten, so Dr. Motte.

Der "Rave the Planet"-Umzug soll am Samstag, dem 9. Juli, um 14 Uhr am Kurfürstendamm in Charlottenburg mit einer Auftaktveranstaltung starten. Die geplante Route führt dabei vom Kurfürstendamm, Potsdamer Platz und Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule. Neben Musik sind Reden geplant, außerdem soll 25 Mal ein bedingungsloses Grundeinkommen von 12.000 Euro im Jahr verlost werden.