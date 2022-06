Vergleich von Bus, Bahn, PKW und Flieger - Wer beim Reisen CO2 sparen will, braucht Zeit

Mi 15.06.22 | 07:59 Uhr | Von Götz Gringmuth-Dallmer und Wanda Bleckmann

Europa ist nicht nur mit dem Flugzeug zu entdecken. Mit Zeit kommt man auch mit Bahn, Bus oder Pkw ans Ziel. Wie schnell bestimmte Ziele von Berlin aus erreichbar sind und wie hoch der jeweilige CO 2 -Ausstoß ist, zeigt eine Recherche von rbb|24.

Mit der Bahn nach Sizilien? Ja, das geht wirklich. Morgens um Viertel vor acht am Berliner Hauptbahnhof in den ICE nach München steigen, drei Mal den Zug wechseln und schließlich in Palermo auf Sizilien ankommen.



26 Stunden dauert die Fahrt von Berlin über München, Bologna, Neapel und von dort mit dem Nachtzug nach Palermo. Preis: kommt ganz darauf an, wie weit im Voraus man bucht. Günstigster gefundener Preis für eine Strecke im Juni: 210 Euro. Ein Flug wäre billiger: mit 44 Euro (einfach, ohne Umsteigen, ohne Gepäck). Ein Umstieg auf die Bahn brächte allerdings auch eine CO 2 -Ersparnis von ca. 250 Kilogramm für eine Strecke, also einen deutlich geringeren Ausstoß von klimaschädlichem Treibhausgas.

Flugalternativen verursachen weniger Emissionen

Wer zu weiter entfernten Zielen in Europa reisen will, muss nicht unbedingt ins Flugzeug steigen. Es geht auch klimafreundlicher. Eine Datenauswertung von rbb|24 zu verschiedenen Reisezielen in Europa hat ergeben: Durch eine Reise mit der Bahn durch Europa wird im Mittel nur etwa ein Viertel so viel CO 2 freigesetzt, als wenn die Reise per Flugzeug gemacht würde. Wer statt Bahn sogar Reisebus fährt, spart nochmal mehr CO 2 , wie Berechnungen aus einem vom IFEU-Institut entwickelten Rechner [quarks.de] ergeben haben. Das dauert allerdings in der Regel am längsten. Der CO 2 -Austoß mit dem PKW hängt davon ab, wieviele Personen darin sitzen und wieviel Sprit das Auto verbraucht. Es wird in der Regel mehr Kohlendioxid frei als mit der Bahn und weniger als mit dem Flugzeug.



Für die Datenauswertung haben wir als Startpunkt für Bahnreisen den Berliner Hauptbahnhof ausgewählt - zur besseren Vergleichbarkeit und weil viele ICE und Regio-Verbindungen dort zusammentreffen. Bei einer tatsächlichen Reise müssten die Menschen natürlich, egal ob sie in Lichtenberg oder Eberswalde wohnen, auch erst einmal dort hinkommen.

Mit dem Flieger vier Stunden, mit der Bahn zwei Tage

Zusammengefasst ist die Formel recht einfach: Je weiter das Ziel entfernt ist, umso mehr Zeit spart man mit dem Flugzeug - aber umso weniger CO 2 erzeugen Reisende auch, wenn sie Fernbus oder Bahn nutzen.



Der Zeitvorteil des Fliegers ist - das soll nicht verschwiegen werden - teils enorm: Jedes Ziel in Europa kann ohne Zwischenstopp mit einer Flugzeit von unter vier Stunden erreicht werden. Für eine Bahnfahrt mit mehrmaligen Umstiegen müssen dagegen gerne auch mal zwei Tage eingeplant werden. Und: Wer kurzfristig eine Bahnfahrt buchen will, zahlt mit dem Zug oftmals deutlich mehr als mit dem Flieger. Damit ist die Wahl des Verkehrsmittels nicht nur eine Frage der Zeit, sondern oft auch des Geldbeutels. Bei manchen Zielen ist die Zeitersparnis beim Fliegen inzwischen auch nicht mehr gar so groß, wie das Beispiel Berlin-Paris zeigt: Wer zum Beispiel innerhalb von 30 Minuten am Berliner Hauptbahnhof sein kann, benötigt in das Zentrum von Paris unter Umständen nur wenig mehr Zeit als mit dem Flugzeug. Wer noch 1,5 Stunden Anreise zum BER einplanen muss, würde mit dem Flieger noch weniger Zeit sparen. Ende 2023 soll es dann noch schneller gehen. Dann soll es eine Direktverbindung zwischen beiden Städten geben. Geplante Dauer: sieben Stunden.

Um eine Reise mit Bus oder Bahn zu weniger prominenten Zielen zu planen, braucht es vor allem: Zeit. Und manchmal auch Hartnäckigkeit, wie das folgende Beispiel zeigt. Seit Juni 2021 gibt es eine Nachtzugverbindung von Berlin (Abfahrt: 20:58 Uhr) nach Stockholm (Ankunft: 12:36 Uhr). Macht 17 Stunden und 18 Minuten. Dann kommt die Frage nach den Kosten. Über die Webseite der Bahn lässt sich das zunächst nicht erfahren: "Preisauskunft nicht möglich" [bahn.de], heißt es dort. Dafür muss man sich bis zum Strecken-Betreiber durchhangeln - zum schwedischen Eisenbahnunternehmen Snalltaget. Erst dort erfährt man den Preis: hin und zurück mit Sitzplatz im Großraum 69 Euro.



Aber auch hier lohnt die Mühe, wenn man klimabewusst reisen will: Die CO 2 -Emission pro Bahnstrecke liegt bei gut 50 Kilogramm - mit dem Flieger sind es über 175 Kilogramm.

Was, wenn man clever bucht, alles in Europa möglich ist, hat vor einiger Zeit der Grünen-Politiker und Bahn-Fan Lennart Fahnenmüller auf Twitter beschrieben. Er zeigte dort, wie man mit ein paar Tricks für 50 bis 100 Euro für eine Strecke aus ganz Deutschland ans Mittelmeer oder den Atlantik kommt.

Gut und rechtzeitig planen

Wer durch Europa mit Bus oder Bahn reisen und dabei die Reisekosten klein halten will, sollte also gut und lange im Voraus planen und Preise checken. Eine Möglichkeit ist, die Reise bei den Anbietern im Ausland direkt zu recherchieren. Aber auch die Deutsche Bahn bietet Auslandstickets. So konnte man zum Beispiel bei einer Buchung Anfang Mai im Herbst für 49 Euro nach Venedig hin und für 56 Euro wieder zurückfahren, wenn man die günstigste Option ohne Rückgabemöglichkeit und ohne Bahncard gebucht hätte. Um solche Schnäppchen zu ergattern, sollten Reisende auch zeitlich flexibel sein. Wer den Reisezeitraum also danach richten kann, wann es die günstigsten Tickets gibt, kann schon recht günstig recht weit kommen. Fahrtzeit von Berlin nach Venedig: etwa 12,5 Stunden. Fahrtzeit von Cottbus über Leipzig: etwa 15 Stunden. Es gibt allerdings auch Ziele, für die es selbst drei Monate im Voraus keine Bahntickets gibt, die mit den angebotenen Preisen für Flüge mithalten können. Berlin-London im September kosten per Bahn hin und zurück 2. Klasse Supersparpreis über 200 Euro. Flug: 40 Euro, ohne Gepäck, etwa 100 Euro mit Gepäck.

Flexibel reisen per Interrail

Wer zeitlich flexibel ist und mehrere Orte besuchen möchte, sollte sich auch mit dem Thema Interrail beschäftigen. Hier gibt es verschiedene Tickets, die Preise sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen vom Alter: Menschen unter 27 und über 60 bekommen vergünstigte Tickets. Außerdem hängt der Preis von dem Umfang der Gültigkeit ab: Soll die Reise durch ein Land oder durch verschiedenen Länder Europas gehen? Zudem hängt der Preis von der Anzahl der Tage ab, die jemand mit der Bahn fahren will. Bei der Kalkulation der Reise kommen allerdings oft noch Reservierungsaufschläge dazu, eine pauschale Aussage über die Höhe der Fahrpreise lässt sich also nicht treffen.

Wer richtig viel Zeit hat, kann natürlich auch mit dem Rad fahren - nach der Berechnungsmethode für die anderen Verkehrsmittel würde dann gar kein CO 2 freigesetzt. Allerdings dauern die Touren - zumindest auf dem Papier und ohne Pausenberechnung - etwa fünf bis sechs Mal länger, als wenn die Strecke mit dem Auto zurückgelegt würde.

Routen in alle Himmelsrichtungen

rbb|24 hat recherchiert, wie weit man von Berlin und Brandenburg mit der Bahn kommt und was so etwas kostet. Es geht bei unseren Beispielen einmal in den hohen Norden nach Schweden, in den Süden nach Palermo auf Sizilien, in den Süd-Westen nach Portugal und in den Süd-Osten nach Istanbul.

Vier Routenvorschläge Für Nordlichter: Die Nord-Route: Berlin - Kiruna (Schweden) Für Vulkan-Fans: Die Süd-Route: Berlin - Palermo (Italien) Für Sportliche: Die Süd-Ost-Route: Berlin - Bukarest - (Burgas) - Istanbul Für Tappas-Fans: Die Süd-West-Route: Berlin - Sevilla (Spanien) - Faro (Portugal)

Berlin - Kiruna (Schweden) Warum will ich dahin? Kiruna in schwedisch Lappland ist die nördlichste Stadt Schwedens. Es gibt dort hohe Berge, Rentiere und Polarlichter. Außerdem zieht die Stadt gerade um, weil zumindest Teilen von ihr durch den Abbau von Eisenerz der Einsturz droht. [Quelle: swr.de]

Reisedauer: 1T 8h Umstiege auf der Strecke: 4 Benötigte Interrail-Tage hin- und zurück: 4 Ziele auf der Strecke: z.B. Hamburg, Kopenhagen, Malmö, Stockholm Interrailticket ab: 185 € (12 bis 27.Jahre), 246 € (28 und älter), 221 € (60+) Direktflug von Berlin: wird zur Zeit nicht angeboten CO 2 -Einsparung gegenüber Flug: ca. 310 kg

Berlin - Palermo (Italien) Warum will ich dahin? Palermo ist die Hauptstadt der italienischen Insel Sizilien. Galt mal als Hochburg der Mafia. Heute werden Touristen vor allem davor gewarnt, dass Autos aufgebrochen werden. Kann Bahnreisenden nicht passieren. Wer es bis dorthin geschafft hat, den erwarten quirlige Märke, imposante Kirchen, eine Gruft und ehemalige Adels-Paläste. Wer von Palermo die Nase voll hat, kann in dreieinhalb Stunden mit der Bahn nach Catania fahren und einen Blick auf den Vulkan Ätna erhaschen.

Reisedauer: 1T 2h Umstiege auf der Strecke: 3 Benötigte Interrail-Tage hin- und zurück: 4 Ziele auf der Strecke: z.B. Bologna, Rom, Neapel Interrailticket ab: 185 € (12 bis 27.Jahre), 246 € (28 und älter), 221 € (60+) CO 2 -Einsparung gegenüber Flug: ca. 250 kg Beispiele für Zugverbindungen

Berlin - Sofia - Burgas - Istanbul Warum will ich dahin? Wer einmal in der Stadt am Bosporus war, will vermutlich wiederkommen. Beieindruckende Bauwerke wie die Hagia Sophia oder die Blaue Moschee, der Große Basar oder abhängen in schwer zu findenden Rooftop-Bars, langweilig wird es dort ganz sicher nicht. Doch die Reise von Berlin nach Istanbul mit der Bahn ist eine wirkliche Herausforderung. Unter sechs Mal Umsteigen gibt es derzeit keine Verbindung. Klingt nach einem kleinen Abenteuer. Eventuell muss auch ein Teil der Strecke mit dem Bus zurück gelegt werden.

Reisedauer: 1T 19,5h Umstiege auf der Strecke: 6 Benötigte Interrail-Tage hin- und zurück: 6 Ziele auf der Strecke: z.B. Wien, Budapest, Sofia, Burgas (Bulgarien) Interrailticket ab: 251 € (12 bis 27.Jahre), 335 € (28 und älter), 302 € (60+) CO 2 -Einsparung gegenüber Flug: ca. 280 kg Beispiele für Zugverbindungen Kosten für notwendige Reservierungen: mindestens 13 €

Berlin - Sevilla (Spanien) - Faro (Portugal) Warum will ich dahin? Zuerst ein paar Tappas im andalusischen Sevilla zu sich nehmen, südliches Flair an lauen Frühlings- oder Sommerabenden auf den Plätzen der Stadt genießen und dann weiter an die Algarve an Portugals Atlantikküste. Wer will, kommt mit der Bahn sogar noch weiter nach Westen bis nach Lagos mit seinen versteckten Stränden.

Reisedauer: 1T 5,5h bis Sevilla, 1 T 9,5h nach Faro Umstiege auf der Strecke: mind. 5 Benötigte Interrail-Tage hin- und zurück: 4 Ziele auf der Strecke: z.B. Paris, Barcelona, Madrid Interrailticket ab: 185 € (12 bis 27.Jahre), 246 € (28 und älter), 221 € (60+) CO 2 -Einsparung gegenüber Flug: nach Sevilla ca. 355 kg, nach Faro ca. 380 kg Beispiele für Zugverbindungen Kosten für notwendige Reservierungen: mindestens 83 €

Zur Methodik Abhängig von Tag und Uhrzeit des Reisebeginns kann die Strecke und Dauer der angebotenen Verbindungen stark variieren. Um eine Bandbreite möglicher Routen abzudecken, wurde an jeweils drei exemplarischen Tagen im Juni, August und Oktober Angebote über Google Flights, Google Maps, Trainline und die Reiseauskunft der deutschen Bahn abgefragt. Die jeweils schnellste Verbindung diente als Grundlage für weitere Berechnungen. Teilweise kommt es dabei zu Mischverbindungen, wenn Teilstrecken gar nicht oder nur sehr umständlich mit ein und demselben Verkehrsmittel zurückgelegt werden können. Über das Eisenbahnprofil von bikerouter.de und die Routenberechnung von Google Maps ermittelten wir die Kilometeranzahl für Bahn, Bus und Auto. Die Informationen für die Flugstrecken stammen von luftlinie.org. Anhand der Kilometeranzahl konnte mithilfe des Quarks CO2-Rechner der CO2-Ausstoß pro Person berechnet werden. Werte wurden auf ganze Kilogramm und halbe Stunden gerundet. Dabei wurden die direkten Auspuffemissionen sowie die Kraftstoff- und Strombereitstellung abgebildet. Nicht mit einbezogen wurde die Herstellung der Fahrzeuge und der Bau der Straßen und Schienen.





