Reiseverkehr ab Freitag - Volle Autobahnen, Züge und Flugzeuge - hier könnte es über Pfingsten eng werden

Do 02.06.22 | 08:35 Uhr

Bild: dpa/Eibner

Viele Berliner und Brandenburger werden das verlängerte Pfingstwochenende für Kurzurlaube nutzen, besonders beliebt sein dürfte die Ostsee-Region. Der ADAC warnt vor vollen Autobahnen – und Eisenbahngewerkschafter vor vollen Zügen.

Ab Freitag (3. Juni) könnte es auf Autobahnen, in Zügen und auch im Flughafen BER sehr voll werden. Der ADAC rechnet mit vielen Staus über die Pfingsttage, und auch in zahlreichen Zügen könnte es durch das sehr stark nachgefragte Neun-Euro-Ticket Platzprobleme geben. Auch im Flughafen BER stellen sich die Betreiber auf zahlreiche Passagiere ein.

Straßenverkehr

Der ADAC rechnet an Pfingsten mit vollen Straßen. In einigen Bundesländern - wie in Mecklenburg-Vorpommern - starten ein- bis zweiwöchige Ferien. Unter anderem in Berlin gibt es nach Pfingstmontag einen zusätzlichen schulfreien Tag. Besonders viel los sein dürfte am Freitagnachmittag und am Pfingstmontag.



Claudia Löffler, Sprecherin des ADAC Berlin-Brandenburg, sagte, insbesondere die Strecken Richtung Nord- und Ostsee sowie nach Süden könnten stark frequentiert sein. Sie rät Autofahrern daher, "antizyklisch" zu fahren.



Voll werden dürfte es vor allem am Freitag, am Montag sowie am Dienstag auf folgenden Autobahnen in der Region:



A 2 Berlin – Hannover – Dortmund

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock – Rostock

A 24 Berlin – Dreieck Wittstock

Baueinschränkungen im Regionalbahnverkehr

Nach dem Start des Neun-Euro-Tickets geht die Bahn von vollen Zügen im Nah- und Regionalverkehr aus, weil Ticketinhaber damit günstig Tagesausflüge oder Kurzurlaub machen. Das Neun-Euro-Ticket ist den ganzen Monat für beliebig viele Fahrten in Zügen des Nah- und Regionalverkehrs, in Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen gültig. Fernzüge und Fernbusse können mit dem Ticket nicht genutzt werden, auch die Fahrradmitnahme ist nicht im Angebot enthalten.



Hinzu kommt, dass in Berlin und Brandenburg laut dem zuständigen Verkehrsverbund VBB etliche Regionalverbindungen (u.a. RE1, RE3, RE5 und RE7) von Baueinschränkungen an diesem Pfingstwochenende betroffen sind. Reisende sollten sich daher vorher auf den entsprechenden Internetseiten informieren [dbregio-berlin-brandenburg.de].

EVG warnt vor überfüllten Zügen und Bahnhöfen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) warnt vor stark überfüllten Zügen und eventuellen Räumungen von Zügen, Bahnsteigen oder ganzen Bahnhöfen an Pfingsten: "Das Pfingstwochenende wird ein echter Stresstest für die Bahnen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der EVG, Martin Burkert, bereits am vergangenen Wochenende der "Rheinischen Post".



Es gebe Notfallpläne für die Bahnhöfe - "wenn sich zu viele Menschen auf einem Bahnsteig befinden, wird dieser von der Bundespolizei geräumt, damit Züge gefahrlos einfahren können", sagte Burkert der Zeitung. "Wenn einem ganzen Bahnhof die Überfüllung droht, wird er geschlossen. Und wenn Züge zu voll sind, müssen sie geräumt werden."



Sorgen macht sich Burkert um Fahrgäste mit Rollstuhl sowie um Radfahrer. "Die Mobilitätshilfen im ländlichen Raum werden eventuell nicht in dem Maße zur Verfügung stehen wie es nötig wäre, um Rollstuhlfahrern zu helfen."



Bei Fahrradfahrern fürchtet Burkert, dass ganze Gruppen liegen bleiben. "Wir haben ja nur begrenzt Kapazität für Fahrräder beziehungsweise E-Bikes. Man kann nun nicht ganz ausschließen, dass eine Gruppe zu ihrem Ziel mit der Bahn hinkommt, aber auf der Rückfahrt nicht inklusive Fahrrädern und E-Bikes einsteigen darf. Das wäre natürlich sehr bedauerlich."

BER rechnet mit deutlich mehr Reisenden

Die Betreiber des Flughafens BER gehen über Pfingsten von großem Andrang aus. Es würden bis zu 280.000 Fluggäste zwischen Freitag und Montag am BER erwartet, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Donnerstag. Das wären etwa so viele Reisende wie zuletzt über die Osterfeiertage.



Der reisestärkste Tag wird den Prognosen zufolge der Freitag. Dann rechnet die FBB mit 77.000 Fluggästen. Auch Sonntag und während des Rückreiseverkehrs am Montag dürfte es voll werden in Schönefeld. An diesen beiden Tagen geht die FBB von 70.000 beziehungsweise 72.000 Reisenden am BER aus.

Ausflugsziele in Berlin und Brandenburg

Aber auch in Berlin und Brandenburg selbst dürfte es mancherorts voller werden: Das Berliner Gastgewerbe meldet gute Buchungszahlen. Die Belegung in den verschiedenen Segmenten sei sehr gut, teilte ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Berlin mit.



Auch die Tourismusverbände in Brandenburg rechnen mit vollen Hotels und Campingplätzen. Alle Regionen des Landes seien "durch die Bank" gut nachgefragt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Brandenburg, Olaf Lücke. Sendung: rbb24 Inforadio, 2. Juni 2022, 9 Uhr