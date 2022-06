Gut 40 Rettungsschwimmer in Vollzeit suchen die Berliner Bäder Betriebe (BBB) aktuell noch für die Sommersaison. Bereits im April hatten die Bäderbetriebe einen Aufruf für damals noch 50 offene Stellen gestartet. Derzeit käme man mit dem Personal noch hin, aber nicht mehr lange, betont die Sprecherin der Berliner Bäderbetriebe Martina van der Wehr: "Die Sommersaison läuft erst seit einem Monat. Aber wenn es richtig los geht, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Kräfte." Bewerben kann sich jeder, der volljährig ist, schwimmen kann und Deutsch spricht. Bei Eignung werden die neuen Mitarbeiter eine Woche lang von der Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) geschult und können sofort anfangen. Um die 2.500 Euro brutto im Monat verdient ein Rettungsschwimmer in Berlin, und bei gegenseitiger Zufriedenheit winkt sogar eine Festanstellung.

Ab jetzt wird auch offiziell angebadet: Die Saison in Berlin und Brandenburg ist am Sonntag gestartet. Die Wasserqualität der meisten Badestellen ist laut den neuesten Messungen sehr gut. Und auch das Wetter dürfte zum Start mitspielen.

Deutlich weniger zuversichtlich ist man bei der DLRG in Berlin. Der Verein überwacht mit Rettungsschwimmern zahlreiche Badestellen an Berliner Gewässern – und zwar mit Ehrenamtlichen. "Wir haben nach zwei Jahren Corona einen großen Mitgliederschwund und wirklich Probleme unsere Posten zu besetzen", sagt DLRG-Berlin Sprecher Felix Schönebeck. Dabei sei die Arbeit der DLRG wichtiger denn je. Denn weil die Schwimmbäder so lange geschlossen waren, würden die Kinder immer schlechter schwimmen und öfter Hilfe benötigen.



Um die 150 Mitglieder habe allein der DLRG Verband in Reinickendorf während der Pandemie verloren, sagt Felix Schönebeck. Er fürchte nun, dass die Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt werden müsse und die verbliebenen Rettungsschwimmer dadurch die Lust am Ehrenamt verlieren würden.