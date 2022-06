Mehr Zuzug nach Brandenburg - Landlust mit Wachstumsschmerzen

Mi 29.06.22 | 12:02 Uhr | Von Sabine Loeprick

dpa/Hirschberger Quelle: rbb24 Brandenburg Aktuell | 28.06.2022 | Michel Nowak | Bild: dpa/Hirschberger

Aus Berlin zieht es immer mehr Menschen aufs Land – viele davon nach Brandenburg. Laut einer aktuellen Studie gehört das Bundesland damit inzwischen zur Bevölkerungs-Gewinnerregion. Das hat aber seinen Preis. Von Sabine Loeprick

Wer wollte es nicht - Vogelgezwitscher und Dorfidylle gegen das Bremsenquietschen von Autos oder volle U-Bahnen eintauschen? Kein Wunder, dass es auch in Brandenburg und Berlin immer mehr Menschen aufs Land zieht. Zwei Deutschlandkarten, auf denen Städte und Regionen in unterschiedlich dunkle Rot- und Blautöne gefärbt sind, zeigen es auf den ersten Blick: In den Jahren 2008 bis 2010 waren noch Deutschlands Großstädte die Orte mit den meisten Zuzüglern – also tiefrot. Viele ländliche Regionen vor allem im Osten Deutschlands waren hingegen von hoher Abwanderung geprägt – also tiefblau. Inzwischen hat sich das komplett geändert.

Das ist das Ergebnis der am Dienstag vorgestellten Studie "Landlust neu vermessen" des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und der Wüstenrot-Stiftung. Dabei haben die Wissenschaftler das "Wanderungsgeschehen in Deutschland" von 2008 bis 2020 untersucht.

Landlust in Kleinstädten

Natürlich ist Berlin nach wie vor eine Stadt, die sich durch einen hohen "Wanderungssaldo" auszeichnet, wo also mehr Menschen hin- als von dort wegziehen. Doch die ehemals gegen Bevölkerungsschwund kämpfenden ländlichen Gebiete haben sich längst zu Gewinnern gemausert, auch in Brandenburg. Längst seien es nicht nur junge Familien, so die Verfasser der Studie, die aus der Großstadt aufs Land ziehen wollten. Auch junge Berufstätige zwischen 25 und 29 Jahren gehörten zur Gruppe der Umzugswilligen. Wer bei "Landlust" allerdings allzu idyllische Bilder vor Augen hat, liegt nach den Ergebnissen der Studie nur teilweise richtig. Denn die fünf Gemeinden, die das Brandenburg-Ranking der Orte mit dem größten Zuzug anführen, haben fast allesamt um die 10.000 Einwohner – Tendenz steigend.

Zuzugs-Gewinner ist Schönefeld

Von idyllischen Dörfchen kann also weniger die Rede sein. Platz 1 belegt die Gemeinde Schönefeld, in deren sechs Ortsteilen momentan rund 19.000 Menschen leben – in den kommenden Jahren erwartet Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) einen Zuzug von weiteren rund 3.500 Menschen. Erst vor kurzem hat die Gemeinde ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (Insek) in Auftrag gegeben. Schließlich gilt es, die Infrastruktur der wachsenden Gemeinde an die neuen Herausforderungen anzupassen. Hunderte neuer Kita- und Schulplätze sollen angesichts des Zuzugs junger Familien geschaffen werden, ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem muss die medizinische Versorgung sichergestellt werden, mit Arztpraxen, Apotheken, Physiotherapeuten. Auf diesem Gebiet – so haben es die Stadtplaner ausgemacht – gibt es einigen Nachholbedarf im Schönefelder Norden. Doch gerade hier soll weiter gebaut werden – ein neues Quartier für bis zu 11.000 Bewohner ist in Planung. Schon jetzt arbeiteten die wenigsten Schönefelder vor Ort, sagt Bürgermeister Christian Hentschel und fürchtet den Verkehrskollaps, wenn der BER in Vollbetrieb geht. Dann rechnet er mit rund 35.000 Menschen, die täglich in Berlin-Rudow in den Bus zum Flughafen in Schönefeld steigen – Reisende, aber auch Mitarbeiter des Airports.

Investoren sollen für Infrastruktur zahlen

Der nahe gelegene BER, aber auch die Tesla-Fabrik in Grünheide und zahlreiche weitere Ansiedlungen entlang der Südost-Entwicklungsachse machen einen Umzug aus Berlin in Gemeinden wie Schulzendorf (im Ranking Platz 3) oder Bestensee attraktiv. Aber nicht nur das, sagt Bestensees Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) und verweist auf die vielen Seen ganz in der Nähe des Ortes. Der wird bald, da ist sich Quasdorf sicher, 10.000 Einwohner haben - aktuell sind es rund 8.800. Und schon jetzt gilt es, rund 1.600 Kinder zwischen "0 und 17 Jahren" in Kita-, Hort- und Schule unterzubringen. Nicht gerade leicht, räumt der Bürgermeister ein. Gerade habe man in einer Nachbargemeinde eine vorher leerstehende Kita als Ausweichquartier angemietet, jetzt baut die Gemeinde eine Kita mit 130 Plätzen. Das sei auch ein finanzieller Faktor, sagt der Bürgermeister und verweist auf die Kosten. Deshalb will Bestensee neue Bauvorhaben von Investoren zukünftig an Bedingungen koppeln. Denn wer Wohnhäuser baue und mit Gewinn verkaufe, könne ja auch in die Infrastruktur des Ortes investieren, so der Plan. Also beispielsweise Straßen in den Neubaugebieten finanzieren – oder eben auch eine neue Kita.

Bauland wird deutlich teurer

Ganz so weit ist man in der Gemeinde Milower Land am westlichen Rand des Havellands noch nicht. Doch auch hier "fernab der Metropolregion Berlin-Brandenburg", wie Bürgermeister Felix Menzel scherzt, gebe es eine stetig steigende Nachfrage nach Bauland und Häusern. Die Quadratmeter-Preise für Bauland sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen – von 20 auf 110 Euro, dennoch sei ein Ende der Nachfrage vorerst nicht in Sicht, so Menzel. Er sieht die Gemeinden angesichts stetig steigender Einwohnerzahlen auch ein Stück allein gelassen bei der Anpassung der Infrastruktur. Beispielsweise habe sich durch die zugezogenen Familien die Bevölkerungsstruktur deutlich verjüngt, daher brauche man auch hier mehr Kita- und Schulplätze.