Mehrere Himmelsphänomene an nur einem Tag: Berlin und Brandenburg erleben am Mittwoch einen "Super-Mond" - der Vollmond erscheint dann besonders groß. Außerdem gibt es eine Mondfinsternis - dieser Blutmond ist bei uns aber nicht zu sehen.

Fachleute nennen den Punkt, an dem der Mond auf seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten kommt, Perigäum. Durchläuft der Mond zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig die Vollmondphase, spricht man auch von einem Supermond.

Nicht in allen Teilen Deutschlands war der Vollmond diesmal so gut zu beobachten, wie in Berlin und Brandenburg: Vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein sei er nicht klar und deutlich zu sehen gewesen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Mittwochmorgen. Dort habe er nur ab und zu durch die Schleierwolken geschienen. Auch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern war die Sicht auf den Mond demnach erschwert.