Ein erster Blick auf die Preistafeln der Tankstellen in Berlin und Potsdam am Mittwochmorgen zeigt ebenfalls, dass bei einzelnen Anbietern tatsächlich noch die alten Preise gelten. Laut Sprit-App des ADAC kostete am Mittwochmorgen an manchen Tankstellen in Berlin der Liter Diesel 2,06 Euro und bewegte sich damit auf Vortagsniveau. Andere Tankstellen boten den Liter Diesel zur selben Zeit für 1,83 Euro an. Der Preis für einen Liter Super-E10-lag zwischen 1,78 und 2,18 Euro und damit noch weiter auseinander als Diesel.



In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam bot sich am Mittwochmorgen ein ähnliches Bild: Hier variierten die Diesel-Preise gegen 8 Uhr zwischen 1,84 Euro und 2,04 Euro, wie die App "clevertanken" zeigte. Bei Super-E10 lag die Preisspanne in Potsdam am Mittwochmorgen zwischen 1,83 Euro und 1,87 Euro.



Derweil haben am Mittwochmorgen offenbar sehr viele Menschen auf Spritpreis-Apps wie jene vom ADAC, von "clevertanken" oder auch vom Automobilclub ACE zurückgegriffen: Die meisten Apps fielen wegen Überlastung zeitweise aus.