Kennen statt kentern | Eine Typologie von Freizeitkapitän:innen - Wer schippert da auf unseren Gewässern?

So 05.06.22 | 10:01 Uhr | Von Max Ulrich

Auto gegen Fahrrad war gestern. Heute tobt eine Seeschlacht in und um Berlin. Dabei schlagen Wellen und Emotionen hoch. Wer kreuzt da eigentlich auf Havel und Spree? Eine Typologie der Freizeitkapitän:innen von Max Ulrich.

Nicht das Boot, das Wasser ist voll! Auf manchen Teilen von Havel und Spree ist der Verkehr mittlerweile so dicht wie auf der A100 im Berufsverkehr. Bootfahren boomt.

Auf vollen Schifffahrtsstraßen sind Stress und Wut natürlich programmiert. Vor allem, wenn man Backbord nicht von Backshop unterscheiden kann. Einen Führerschein braucht man erst ab 15 PS starken Motoren. Wer nimmt hier eigentlich wem die Vorfahrt? Ein (unvollständiges) Erkennungshandbuch der Freizeitflotte auf unseren Gewässern.

Charter-Floß-Familie

Die Zugezogenen des Wassers - glauben sie gehören dazu, werden vom Rest aber als Plage empfunden. Warum ein geräumiges Ferienhaus mit großem Badezimmer direkt am See mieten, wenn man für das gleiche Geld auch einen zehn Quadratmeter großen Würfel mit Chemieklo auf dem See haben kann? In Brandenburg an der Havel liegen mittlerweile mehr Flöße als E-Scooter auf dem Rosenthaler Platz. Doch schnell wird der Urlaub für die gestresste, gutsituierte Großstadtfamilie zum Horrortrip: Die Teenager haben kein WLAN, Mutti quetscht sich in der Schleuse den Finger und Vati rammt ein Segelboot. Nächstes Jahr bitte wieder ins Ferienhaus auf Rügen!

Faltboot-Nostalgiker:in

Ausrüstung muss 30 Jahre oder älter sein und ständig ist was kaputt. Urlaub ist Selbstkasteiung. Bedrohte Art. Fahrstuhl am Bahnhof kaputt, das 100-Kilo-Paket aus Boot, Zelt und Camping-Schnickschnack muss also über die Treppe zum Bahnsteig hoch. Und dann ist das Fahrradabteil voller E-Bike-Rentner:innen! Endlich am Wasser sind Faltbootnostalgiker:innen schon vollkommen kaputt. Jetzt nur noch eine Stunde lang das Boot aufbauen. Dann beginnt die Entspannung. Im Gegensatz zu ihren laut grölenden Verwandten, den Teenager-Gruppen im Plastikkanu, leben Faltbootfahrer:innen zwar im Einklang mit der Natur, aber auf Kriegsfuß mit der Moderne. Instagram, Tiktok, Zelte, die nicht aus Baumwolle sind: All das darf nicht an Bord. Und an so mancher Kneipe wird vorbei gepaddelt, weil sie auf der Wasserwanderkarte von 1979 noch nicht verzeichnet war.

Landwehrkanal-Schlauchboot-Hipster:in

Containert sein/ihr Essen, aber verschleißt zwei PVC-Boote pro Jahr. "Fuck, mein MDMA ist nass geworden." Eigentlich keine wirklichen Bootsfahrer:innen. Denn gefahren wird nur 20 Sekunden, bis man in der Mitte vom Urbanhafen angekommen ist. Dann wird gechillt bis der Joint ein Loch in die Bootshaut brennt. Wer so mutig ist, vom Boot ins Wasser zu springen muss sich am nächsten Morgen vor dem Spiegel fragen: "Sind das jetzt Affenpocken oder der ganz normale Landwehrkanal-Ausschlag?"

Motorboot-Boomer

An Land als SUV-Drängler unterwegs, hasst Greta und findet ernsthaft, die peinliche Sonnenbrille steht ihm. Macht mit Abstand die höchste Welle - und damit allen Vögeln im Schilf die Nester kaputt. Aber die Freiheit nimmt er sich. Ärgert sich auf seinem schwimmenden Affenfelsen gerne über hohe Spritpreise, "Gender-Gaga" und Boomer-Boote, die schneller sind als seins. Hält sein Boot für einen Frauenmagnet. Am Ende kommt aber immer nur die Wasserschutzpolizei an Bord.

Segel-Nudist:innen

Auch in der Schleuse nackt. Anlege-Schluck, Ablege-Schluck, grüßt nur andere Segler:innen. Hält sich für die Mastspitze der Schöpfung. Warum die Welt bereisen? Die Schleuse Woltersdorf ist doch auch schön! Segel-Nudist:innen sind den ganzen Sommer auf dem Wasser. Im September kommen sie mit Pergamenthaut - auch Seglerbräune genannt - zurück und werkeln dann den ganzen Winter am Boot herum. Sind auch an ihrem Brunftschrei ("Wer segelt, hat Vorfahrt!") zu erkennen.

Dampfer-Rentner:in

Liebt: das mittelmäßige Essen und teure Bier an Bord sowie "die 30 schönsten Brücken" im rbb-Fernsehen. Hat Angst vor: Regen und dem Enkeltrick. Fallschirmspringen? Bungeejumping? Dampferfahrer:innen reicht es unter den flachen Brücken des Landwehrkanals hindurchzufahren, um einen Adrenalinrausch zu erleben. Kopf einziehen! "Hui, das war wieder knapp! Darauf eine Erbsensuppe mit Bockwurst für 15 Euro. Und nächsten Samstag dann die Wannsee-Tour." Dem freundlichen Steward wird am Ende der Fahrt "ein Sechser" (fünf Cent) Trinkgeld zugesteckt.

Paddel-Pärchen Anfang 30

"Du paddelst falsch." - "Nein, du paddelst falsch!" Trennen sich nach dem Spreewald-Urlaub oder machen ein Kind. Kennen sie den teuflischen Paddelspagat? Er geht so: Ein Bein im Boot, ein Bein an Land und dann öffnet sich der Spagat unweigerlich immer weiter bis zum teuflischen Platsch. Für viele Pärchen Anfang 30 beginnt der Trip im Leihkajak genau so. Damit hören die Probleme jedoch nicht auf: Warum fahren wir zickzack? Warum paddeln wir nicht synchron? Und hätten wir hier nicht links Richtung Lübbenau gemusst? Paddeln ist wie ein Nachmittag bei Ikea oder Weihnachten mit den Schwiegereltern: eine echte Beziehungsprobe.

Stand-Up-Paddler:in

Vereint die Nachteile vom Surfen mit den Nachteilen vom Paddeln: Man kann nix mitnehmen und ist langsam. Aber Hauptsache instagramable. Sie sehen ein bisschen aus, als hätten sie sich in die Hose gemacht. Nach vorne gebeugt, die Beine leicht gespreizt und mit einem angestrengten Gesichtsausdruck. Trotzdem ist SUPen der Trend bei der Generation Sinnfluencer. SUP-Touren gibt es jetzt sogar mit XXL-Brettern, auf denen dann bis zu zehn Personen schwanken. Beten Sie einfach, dass das nicht ihr nächstes Teambuilding-Event sein wird.



