Überfüllter Zug in Berlin-Gesundbrunnen gestoppt

Am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen musste am Freitagnachmittag ein offenbar überfüllter Zug gestoppt werden. Ein Bahnsprecher sagte dem rbb, der RE5 nach Rostock habe etwa eine Stunde lang im Bahnhof gestanden. Reisende wurden gebeten, auszusteigen. Auch die Bundespolizei wurde zur Unterstützung dazugerufen. Nach einer Stunde konnte der Zug weiterfahren.

Wegen der Pfingstferien sind am Freitag viele Menschen aus Berlin in Richtung Ostsee aufgebrochen. Da seit Mittwoch auch das Neun-Euro-Ticket gilt, hatte die Bahn mit einem erhöten Fahrgastaufkommen in Regionalzügen gerechnet. Das Zugangebot ist deshalb aufgestockt worden.