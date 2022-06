Großflächiger Waldbrand eingedämmt - "Lage unter Kontrolle" - Regenschauer lassen Menschen in Beelitz aufatmen

Mo 20.06.22 | 08:14 Uhr

Mehrere Straßenzüge in Beelitz mussten schon geräumt werden - weitere Evakuierungen in der Spargelstadt sind aber nicht nötig. Der Bürgermeister und der Waldbrandschutzbeauftragte sehen vor Ort eine deutliche Entspannung.



Erste Regenschauer in der Nacht auf Montag und am Montagmorgen haben die Waldbrandlage rund um Beelitz (Potsdam-Mittelmark) deutlich entspannt. Aktuell seien die Feuer unter Kontrolle, sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel am Montagmorgen im rbb24 Inforadio.



Nach den ersten Schauern sei die Lage deutlich entspannter als am Sonntagabend, erklärte er.

Bei Beelitz habe ein Vollbrand gewütet, so dass die Flammen die Kiefern vom Boden bis zu den Kronen erfasst hätten, sagte Engel weiter. Nach Angaben des Bürgermeisters Bernhard Knuth (parteilos) war der Brand bis zum frühen Abend auf 200 Hektar ausgebreitet. Das Feuer sei aber unter Kontrolle, wie auch er am Sonntagabend im rbb Spezial erklärte.

Bürgermeister: Evakuierungen sind aufgehoben

Die Schauer in der Nacht haben laut dem Waldbrandschutzbeuaftragten nicht für eine volle Entspannung ausgereicht. Engel setze darauf, dass eine angekündigte Gewitterfront durch Brandenburg durchzieht und auf noch mehr Entspannung bringt.



Gute Nachrichten hatte am Montagmorgen auch der Bürgermeister von Beelitz, Bernhard Kurth (parteilos): "Die Evakuierungen sind aufgehoben – weitere Evakuierungen sind nicht notwendig", teilte er auf der Internetseite der Stadt [beelitz.de] mit. Die Menschen vor Ort sollten aber trotzdem vorsichtig und zurückhaltend sein, riet er weiter: "Der Brand ist zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Auch wenn uns der aktuelle Regen sehr hilft, kann es trotzdem nochmal zu starker Rauchentwicklung kommen. Wir bitten in diesen Fällen sich ähnlich zu verhalten, wie am gestrigen Abend – Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten werden und halten Sie sich möglichst wenig im Freien auf."



Auch Eltern von Kita-Kindern in Beelitz müssen sich am Montag auf Einschränkungen einstellen. Wegen "der teils starken Geruchsbelästigung" bleibt nach rbb-Informationen u.a. die "Kita Sonnenschein" geschlossen. "Wir können weder lüften, noch rausgehen, dies erschwert uns das Arbeiten", begründete die Kita-Leitung den Schritt.



Pendler müssen ebenfalls am Montag mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Die Bahnlinien RE7 und RB23 führen durch das Brandgebiet und sind seit Sonntagnachmittag unterbrochen.



Anwohner mussten Häuser verlassen

Das Feuer war am Sonntagmittag ausgebrochen und hatte sich innerhalb weniger Stunden auf eine Fläche von bis zu 200 Hektar Größe ausgebreitet. Der Brand wurde schnell als überaus gefährlich eingeschätzt, weil sich die Flammen über die Baumwipfel verbreiteten. "Sowas sieht man sehr selten - eher irgendwo im Fernsehen, dass es andere Länder trifft", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Sonntag dem rbb. Das Feuer habe sich demnach rasend schnell ausgebreitet. Am Abend mussten mehrere Straßenzüge am Stadtrand evakuiert werden. Zeitweise seien etwa 1.000 Einsatzkräfte gleichzeitig vor Ort gewesen. Das Feuer war nicht der einzige Großbrand in der Gegend. Bereits am Freitag war ein Brand in einem Waldstück bei Treuenbrietzen ausgebrochen. Weil das Gelände munitionsbelastet ist, gestalten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig. An gleicher Stelle hatte es bereits im Spätsommer 2018 tagelang gebrannt.



