Ein weiterer Waldbrand ist am Montag in Brandenburg ausgebrochen. Es brennt auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog. Das Gebiet ist munitionsbelastet. Ortschaften sind momentan nicht in Gefahr.

Der Brandrauch zieht laut Leitstelle in verschiedene Richtungen, vorrangig in Richtung Luckenwalde. Betroffen sind aber auch die Städte Baruth/Mark und Trebbin sowie die Gemeinden Nuthe-Urstromtal und Am Mellensee sowie die Stadt Treuenbrietzen.

Erst vor etwa einer Woche hatten ganz in der Nähe Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz für große Gefahr gesorgt. Jeweils etwa 200 Hektar standen dort in Flammen. Später kam dann der Großbrand im Landessüden hinzu: Er war am Donnerstag auf einem früheren Truppenübungsplatz in der Gohrischheide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung Mühlberg (Elbe-Elster) ausgeweitet. Betroffen ist ein Gebiet von mehr als 800 Hektar.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog hat es in den vergangenen Jahren mehrfach gebrannt. Im Jahr 2019 breitete sich das Feuer auf einer Fläche von rund 750 Hektar aus, die Feuerwehr war eine Woche lang im Einsatz.

Der ehemalige Truppenübungsplatz wurde von 1864 bis in die 1990er Jahre hinein militärisch genutzt. Dort lagert nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes noch immer Munition aller Art. Blindgänger blieben liegen, alte Kampfmittel bildeten mittlerweile eine dicke Schicht im Erdboden. In den vergangenen Jahrzehnten verrotteten sie und wurden damit unberechenbar.