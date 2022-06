Hunderte Hektar Wald abgebrannt - Erste Regenfälle haben Lage rund um Treuenbrietzen entspannt

Mo 20.06.22 | 07:22 Uhr

Auf einer Fläche so groß wie 280 Fußballfelder standen am Wochenende Wälder rund um Treuenbrietzen in Flammen, drei Ortschaften wurden evakuiert. Am frühen Montagmorgen setzte Regen ein - das weckt Hoffnung unter den Rettungskräften.



Der Waldbrand bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) ist aktuell unter Kontrolle. Nach den ersten Schauern sei die Lage deutlich entspannter als am Sonntagabend, erklärte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel am Montagmorgen im rbb24 Inforadio.



Der Brand beim Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf mit 180 Hektar sei eingegrenzt. Dort fänden aber weitere Löscharbeiten und Sicherungskontrollen statt, so Engel: "Die bisherigen Regenschauer haben das noch nicht abgelöscht, hier wird man noch etwas beschäftigt sein." Er setze darauf, dass eine angekündigte Gewitterfront durch Brandenburg durchzieht und auf beiden Flächen noch mehr Enstpannung bringt.

Feuerwehrkräfte setzen auf Regen

Der Einsatzleiter vor Ort, Olaf Lehmann, sagte am Montagmorgen Antenne Brandenburg, es gebe bei Treuenbrietzen noch eine Rauchentwicklung, aber keine starke Flammenbildung mehr. Der aktuelle Regen sollte bis etwa mittags anhalten. Entwarnung gab Lehmann aber nicht. Danach werde es dauerhaft trocken bleiben, daher könne es wieder in die andere Richtung umschlagen.



Aktuell seien 455 Einsatzkräfte vor Ort. Außerdem seien etwa 150 auf dem Weg, um die Kollegen abzulösen. Zudem helfe die Bundeswehr mit einem Panzer, die die Bäume beiseite räumt.

Waldstück brannte bereits 2018

Das Feuer war am Freitagmittag in einem Wald ausgebrochen, der als munitionsbelastet gilt. Die Einsatzkräfte können deshalb nicht auf das Gelände vorrücken, was die Eindämmug des Brandes enorm erschwert. Hochsommerliche Hitze und aufkommender Wind hatten den Brand am Sonntag stark angefacht. Zeitweise standen bis zu 200 Hektar Wald in Flammen - eine Fläche so groß wie 280 Fußballfelder. Die Ortsteile Klausdorf, Tiefenbrunnen und Frohnsdorf mussten geräumt werden, betroffen waren etwa 620 Menschen. Für die Evakuierten wurde eine Notunterkunft in der Stadthalle Treuenbrietzen eingerichtet.

Nur wenige Kilometer entfernt brach am Sonntag außerdem ein Waldbrand aus, der schnell die Stadt Beelitz gefährdete. Auch hier mussten Anwohner evakuiert werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verglich die Lage mit den Bränden im Spätsommer 2018 - die derzeitige Lage habe jedoch ein höheres Gefährdungspotenzial, sagte er.

2018 wurden bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen rund 400 Hektar Wald zerstört. Mehrere Tage lang wüteten Flammen in dem Waldstück südwestlich von Berlin. Aufgrund des Großbrandes mussten schon damals mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen - am Sonntag wurden die Ortschaften erneut evakuiert. Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 20.06.2022, 19.30 Uhr