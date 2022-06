Am Pfingstsonntag besteht höchste Waldbrandgefahr

Trockenheit in Brandenburg

Die Trockenheit sorgt in Teilen Brandenburgs am Pfingstsonntag für eine sehr hohe Waldbrandgefahr.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Samstag davor, dass am Pfingstsonntag in Wittstock, Neuruppin, Kyritz (alle Kreis Ostprignitz-Ruppin), Berge (Kreis Prignitz), Wusterwitz (Kreis Potsdam-Mittelmark) und Cottbus die höchste Gefahrenstufe drohe.