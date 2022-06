Sonnige Aussichten für das Wochenende - Zu heiß, um ihn einfach nur Samstag zu nennen

Mo 13.06.22 | 20:29 Uhr

Bild: dpa/F. Sommer

Windig und nicht gerade warm startet die Woche in Berlin und Brandenburg. Im Wochenverlauf klettern die Temperaturen aber stetig nach oben. Und am Wochenende winkt ein Temperaturwert, den wir 2022 erstmals begrüßen: die 30.

Es wird heiß am kommenden Samstag. Und bevor gleich die Meteorologen zu Wort kommen und die windströmungstechnischen Ursachen erklären, hier ein paar Tipps für das voraussichtlich Wochenende: a) Nehmen Sie möglichst viele kalte - aber nicht eiskalte Getränke zu sich.

b) Gehen sie nicht ins Freibad, denn da sind alle.

c) Spielen Sie auf keinen Fall den Song "36 Grad", denn so heißt wird es nicht.

d) Hören Sie auf keinen Fall eine von Berlins Schlagerwellen, denn irgendein Moderator kommt unter Garantie auf die Idee "Pack die Badehose ein..." zu spielen.

e) Meiden Sie die Top 10 der besten Berliner Eisläden, die im Netz kursieren, sondern geben sie lieber dem kleinen Eiscafe um die Ecke den Vorzug.

f) Fahren Sie um 6 Uhr nach Wandlitz an den See. Treten Sie kurz nach 10 Uhr den Rückweg an und stecken bei ihrer freien Fahrt nach Berlin den rund 11.500 entgegenkommenden Leuten in ihren Pkws die Zunge raus. Das erfrischt.



Kühler, wärmer, bullig

Wer am hitzigen Wochenende Freude haben möchte, genießt zunächst zum Wochenstart den Wetterumschwung in Berlin und Brandenburg: Am Montagabend ziehen von Osten immer mehr Wolken auf, die ortsweise für kleine Schauer und Gewitter sorgen und die Temperaturen auf 21 bis 18 Grad sinken lassen. Es sind Windböen mit bis zu 75 Kilometer pro Stunde möglich. Gegen Abend lockert die Bewölkung auf und die Nacht zu Dienstag verläuft größtenteils niederschlagsfrei, mit Temperaturen zwischen 9 bis 7 Grad. Gegen Wochenmitte steigen die Temperaturen dann immer weiter - auf 23 Grad tagsüber am Mittwoch und 27 Grad am Freitag. Und am Wochenende wird es richtig bullig.



Südlich warme Temperaturen kommen von Süden

In Spanien gibt es bereits jetzt eine außergewöhnliche Hitzewelle, in Frankreich wird sie in den kommenden Tagen erwartet und auch in Deutschland steigt die Temperatur - zumindest in Berlin und Brandenburg - voraussichtlich auf über 30 Grad. Sommerlich, auch wenn der meteorologische Sommer erst nächste Woche beginnt (20. Juni).



Dabei steigert sich über die gesamte Woche verteilt die Hitze und erreicht ihren Höhepunkt im Laufe des Sonnabends. In der Nacht zum Sonntag steht nach Angaben des ARD-Wetterdienstes mit Temperaturen von voraussichtlich knapp über 20 Grad die erste Tropennacht dieses Jahres an.



Einen finalen Namen für die große Hitze gibt es noch nicht - das aus Spanien stammende Hoch wurde bislang nicht getauft. Der bislang entstandende Hochkeil heißt "David".

"35? - Sehr unwahrscheinlich!"

ARD-Meteorologe Torsten Walter prognostiziert für den Samstag Temperaturen um die 30 Grad für Brandenburg und Berlin, "ortsweise vielleicht auch 33". 35 Grad hält er für "sehr unwahrscheinlich".



Der Spitzenwert für Mitte Juni liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Vor etwa 30 Jahren wurde in Brandenburg an der Havel in einer heute nicht mehr existierenden Wetterstation in Görden gemessen und lag bei 37,5 Grad. Die Prognose des Meteorologen: "Das erreichen wir diesmal wohl nicht."



Und laut der Prognose hält sich die Hitze auch nicht lange. Schon am Sonntag wird es wieder kühler - und bleibt es erst einmal. Meteorologe Walter: "Schwüle Nächte wird es vorerst nicht geben."