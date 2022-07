Aktuelles zur S-Bahn

Wegen einer Störung am Bahnübergang in Hoppegarten kommt es auf der Linie S5 zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen. Der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Warschauer Straße und Mahlsdorf angeboten werden. UND Wegen einer Signalstörung in Adlershof verkehrt die Linie S85 nur zwischen Pankow und Schöneweide. Bitte nutzen Sie zwischen Schöneweide und Grünau die Linie S46.