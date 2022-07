Bei den diesjährigen Abiturprüfungen haben sich die Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg trotz erneuter Einschränkungen durch die Corona-Pandemie leicht verbessert.

In Berlin erreichten die Abiturienten eine Durchschnittsnote von 2,2 nach 2,3 in den beiden Vorjahren, wie die Bildungsverwaltung am Freitag mitteilte. Die Steigerung lasse sich vor allem auf bessere Ergebnisse an den Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sowie den beruflichen Gymnasien und Schulen in freier Trägerschaft zurückführen. Dort habe sich die Abiturdurchschnittsnote um jeweils 0,1 Punkte im Vergleich zum Vorjahr verbessert. An den öffentlichen Gymnasien sei der Durchschnitt von 2,2 bereits im Jahr 2021 erreicht worden.