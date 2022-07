Den Angaben zufolge hat Berlin von den bislang bundesweit zur Verfügung stehenden 40.000 Impfdosen etwa ein Viertel erhalten. Wenn der Affenpocken-Ausbruch in Berlin eingedämmt werden könne, würden davon auch die anderen Bundesländer profitieren, so Götz.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies am Freitag auf seiner Webseite bundesweit 2.268 Affenpocken-Fälle aus. In Berlin wurden laut Landesamt für Gesundheit und Soziales mit Stand 19. Juli 1.140 Nachweise des Erregers gemeldet.

Die Krankheit verläuft nach RKI-Angaben in den meisten Fällen mild und heilt in der Regel von alleine ab. Bei den Erkrankten in Deutschland handelt es sich dem RKI zufolge fast ausschließlich um Männer. Die Übertragungen seien nach derzeitigen Erkenntnissen in erster Linie bei Sex mit anderen Männern erfolgt. Grundsätzlich kann sich mit dem Virus jeder anstecken, der engen körperlichen Kontakt mit einem Infizierten hat, so das RKI.