Erstmals Afrikanische Schweinepest bei Hausschweinen in der Uckermark festgestellt

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist im Landkreis Uckermark erstmals in einem Hausschweinbestand festgestellt worden.



Wie das Brandenburger Verbraucherschutzministerium am Samstag mitteilte, wurde das Virus vom Landeslabor Berlin-Brandenburg bei verendeten Tieren in einem Schweinmastbestand mit rund 1.300 Masttieren nachgewiesen. Inzwischen habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) als nationales Referenzlabor den Verdacht auf ASP bestätigt.