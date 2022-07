rbb exklusiv | Berliner Feuerwehr - Beinahe täglich im Ausnahmezustand

Fr 08.07.22 | 06:05 Uhr | Von Haluka Maier-Borst und Franziska Hoppen

Von 0 auf 30 in zwei Jahren: Die Zahl der monatlichen Ausnahmezustände der Berliner Feuerwehr ist rapide gestiegen. Das zeigen Daten, die dem rbb exklusiv vorliegen. Unnötige Anrufe bei der 112 sind allerdings nicht der Grund. Von Haluka Maier-Borst und Franziska Hoppen

14 Stunden und 48 Minuten. So lange dauerte am 1. April der Ausnahmezustand der Berliner Feuerwehr an. Die vorhandenen Rettungswagen waren zu 80 Prozent und mehr ausgelastet. Die vorgegebenen zehn Minuten zwischen Notruf und Eintreffen bei den Patienten konnte kaum noch eingehalten werden. Der Tag war ein Sonderfall. Zahlreiche Corona-Regelungen liefen an diesem Wochenende aus, während wahrscheinlich gleichzeitig der Krankenstand hoch war. Und doch steht er stellvertretend für eine Situation, die für die Berliner Rettungskräfte in den letzten 12 Monaten fast zur Regel geworden ist. Das zeigt auch die Tatsache, dass vor zwei Wochen sogar 16 Stunden lang die Feuerwehr überlastet war.

Inzwischen kommt es fast täglich zum Ausnahmezustand, wie Daten aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage zeigen, die rbb|24 exklusiv vorliegt. Während es demnach im Jahr 2020 noch insgesamt 64 Mal den Ausnahmezustand gab, wurde er im vergangenen Jahr 178 Mal ausgerufen. Im laufenden Jahr waren es bis Mitte Juni schon 149 solcher Situationen. Vasili Franco, Verfasser der Anfrage und innenpolitischer Sprecher der Grünen, warnt: "Das zeigt, dass wir nah an der permanenten Überlastung sind."

Zahl der Fehleinsätze gesunken

Die Daten zeigen aber nicht nur, wie hoch die Belastung ist. Sie ermöglichen auch zumindest in Teilen eine Ursachenforschung für den Status Quo. So zeigt sich entgegen der oft geäußerten Vermutung, dass nicht die vielen Anrufenden Schuld an der Überlastung haben. Im Gegenteil, nach den Angaben der Innenverwaltung ist die Zahl der Fehleinsätze bei Feuerwehr und Rettungsdienst gesunken. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Erkundungen bei der Feuerwehr, also beispielsweise das Prüfen, ob nach einem Autounfall Öl oder dergleichen ausgetreten ist. Beim Rettungsdienst sind es indes sowohl Einsätze für Notfallrettung als auch Notfalltransport, die deutlich mehr wurden.

Auch Corona kann nur bedingt als Erklärung herhalten. Denn zwar ist die aktuelle Zahl der Ausnahmezustände deutlich höher als vor der Pandemie 2019. Während der letzten zwei Jahre gab es aber immer wieder auch Phasen, in denen die Zahl der Ausnahmezustände eher gering war. So schreibt der Senat auch in seiner Antwort: "Die Corona-Pandemie hatte vor allem in und nach den sog. Lockdowns einen Einfluss auf die Einsatzzahlen der Berliner Feuerwehr. Während diese in Zeiten weitgehender Einschränkungen des öffentlichen Lebens tendenziell einen Rückgang verzeichneten, stiegen sie in den Folgewochen sukzessive auf ein überdurchschnittliches Niveau an."

Eine bessere Erklärung liefert dagegen wohl der Zustand der Ausstattung. So sind von den 200 Rettungswagen nicht viel mehr als zwei Drittel einsatzfähig. Und das Hauptproblem ist: Es gibt zu wenig Personal, das sie überhaupt erst fahren könnte. Von 1.048 Notfallsanitätern etwa sind nur 752 im Einsatz, denn etliche arbeiten in der Verwaltung.

Gerade einmal fünf zusätzliche Rettungswagen

Die Senatsinnenverwaltung verspricht in ihrer Antwort Besserung. So sei eine Taskforce seit September 2021 ins Leben gerufen worden. Diese solle "mit den derzeit gegebenen Mitteln das Gesamtsystem des Notfallrettungsdienstes situationsgerecht in seiner Effektivität steigern." Außerdem hat die Verwaltung angekündigt, bis Ende des Jahres zusätzliche Rettungswagen inklusive Personal in den Dienst zu bringen. Ob deren Zahl ausreicht, ist fraglich. Es sind gerade einmal fünf.

