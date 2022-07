Mehrere Fahrzeuge am Wochenende in Berlin ausgebrannt

Am Wochenende haben in Berlin wieder mehrere Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat jeweils die Ermittlungen übernommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht zu Sonntag ging in Neukölln ein Lastwagen in Flammen auf. Ein Anwohner habe gegen 3:40 Uhr das brennende Fahrzeug in der Weserstraße entdeckt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Zwar konnte die Feuerwehr den Brand löschen, der Lkw brannte jedoch vollständig aus. Außerdem wurden drei weitere Autos, die in der Nähe des Lasters standen, durch die Hitzeentwicklung beschädigt.