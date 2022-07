Der Flughafen BER und die Bahn bereiten sich pünktlich zum Ferienbeginn auf einen Ansturm von Reisenden vor. Am BER gilt, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug vor Ort zu sein. Auch Züge in Urlaubsgebiete sind aktuell besonders gut nachgefragt.

Zum Start der Sommerferien in Berlin und Brandenburg am Donnerstag rechnet die Pilotenvereinigung Cockpit mit einer erheblichen Geduldsprobe für viele Reisende auch am Flughafen BER. Wie andere Flughäfen in Deutschland dürfte auch der BER große Probleme damit haben, die Vielzahl an Urlaubern zu bewältigen, sagte Cockpit-Vorstand Matthias Baier am Mittwoch dem rbb.

In der Pandemie sei zu viel Personal abgebaut worden. "Hier müssen wir wieder zurück zu einem arbeitsfähigen System, wir brauchen Puffer in dem System", sagte Baier rbb24 Inforadio. Mit Blick auf den Personalabbau wegen Corona kritisierte er: "Man hat sich auf ganz schnelle Lösungen versteift, die am Ende dazu geführt haben, dass wir jetzt zu wenig Personal haben."