Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Affenpocken-Ausbruch zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. Das gab WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag bei einer Pressekonferenz bekannt. In 74 Ländern wurden demnach weltweit bislang knapp 17.000 Krankheitsfälle registriert.

Berlin ist in Deutschland bislang der Ort, an dem die mit Abstand meisten Fälle registriert werden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies am Freitag auf seiner Webseite bundesweit 2.268 Affenpocken-Fälle aus. In Berlin wurden laut Landesamt für Gesundheit und Soziales bis Dienstag 1.140 Nachweise des Erregers gemeldet.

Die Krankheit verläuft nach RKI-Angaben in den meisten Fällen mild und heilt in der Regel von alleine ab. Bei den Erkrankten in Deutschland handelt es sich dem RKI zufolge fast ausschließlich um Männer. Die Übertragungen seien nach derzeitigen Erkenntnissen in erster Linie bei Sex mit anderen Männern erfolgt. Grundsätzlich kann sich mit dem Virus jeder anstecken, der engen körperlichen Kontakt mit einem Infizierten hat, so das RKI.