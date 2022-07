Bauarbeiter in Grube verschüttet und lebensgefährlich verletzt

Baustelle in Berlin-Tempelhof

Ein Bauarbeiter ist in Berlin-Tempelhof in einer Baugrube verschüttet worden. Wie die Feuerwehr am Dienstagabend auf Twitter mitteilte, wurde der Mann lebensgefährlich verletzt.

Er sei noch an der Unglücksstelle medizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Feuerwehr weiter.

Das Unglück passierte demnach auf einer Baustelle auf der Burgemeisterstraße. Bilder der Feuerwehr zeigen, dass es sich um eine enge Grube in der Straße und dem Gehweg handelte. 40 Einsatzkräfte seien rund eine Stunde lang vor Ort im Einsatz gewesen.