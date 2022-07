Erst am Wochenende ist ein 30-Jähriger im Schlachtensee ertrunken. Es ist mindestens der vierte Badetote innerhalb von zwei Wochen in Berlin - und sie haben eines gemeinsam: "Alle Unfälle sind an unbewachten Badestellen geschehen", sagt DLRG-Rettungstaucher Christopher Wellner. Er gehört zu den bis zu 250 Ehrenamtlichen, die an den Wochenenden an den Berliner Gewässern dafür sorgen, dass niemand ertrinkt.

Ein paar Bier am See mit Freunden beeinträchtige die körperlichen Fähigkeiten zusätzlich. Große Temperaturunterschiede seien auch "für das stärkste Herz" nicht zu überbrücken, wenn man direkt vom Bad in der Sonne zum Bad im kühlen Gewässer übergeht.

Bei Brandenburg an der Havel starb am vergangenen Sonntag ein 82-Jähriger, der offenbar zu schnell ins Wasser sprang. "Wir sind verständigt worden, dass ein Schwimmer nach dem Sprung ins Wasser nicht mehr aufgetaucht ist", berichtet der Brandenburger Feuerwehreinsatzleiter Hendrik Hänig. Nach einer halben Stunde konnten die Retter den Mann zwar aus dem Beetzsee bergen, er starb aber im Krankenhaus.

Auch eine Binsenweisheit: Bloß nicht ins Wasser springen, wenn man nicht weiß, was unter der Wasserlinie ist. "Unsere Taucher haben vor zwei Wochen an der Potsdamer Freundschaftsinsel Fahrräder, Einkaufswagen und Straßenschilder hinausgeholt", erzählt Rettungsschwimmer Keip. "Wenn man sich beim Sprung dort verheddert, bleibt man schlicht unten und wir müssen denjenigen wieder holen, der da unten geblieben ist." Wer von Brücken springe, sei "schlicht lebensmüde", urteilt er.

Letztes Jahr starben in den drei Sommermonaten in Brandenburg achtzehn Menschen beim Baden, in Berlin acht. Dieses Jahr waren es nur am Pfingstwochenende in Brandenburg schon drei Badetote, in Berlin alleine in den letzten zwei Wochen vier.

"Wichtig ist immer, dass der Notruf schnell kommt", sagt der Berliner Rettungstaucher Christopher Wellner. Sicherer sei das Baden deshalb dort, "wo die Wasserrettung vor Ort ist". Die Rettungsschwimmer der DLRG sind in Berlin an der Oberen Havel, der Unteren Havel, am Tegeler See und am Müggelsee stationiert.